جماهير المحلة تهتف ضد مدحت شلبي في مباراة فيوتشر ..فيديو

هتف مشجعو الفريق الأول لكرة القدم نادي غزل المحلة ضد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبى، خلال مباراة فريقه أمام المستقبل في نهائي كأس الرابطة.

جاء ذلك بعد أن سخر مدحت شلبى من غزل المحلة ولاعب الفريق عبده يحيى، كما سخر من فكرة استقدام حكم أجنبى لإدارة المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية.

وهتف مشجعو غزل المحلة خلال مباراة فريقهم أمام المستقبل قائلين “مدحت شلبى ارفع يدك .. عبده يحيى معلمك”.

يتقدم فريق المستقبل على نظيره غزل المحلة، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، سجلهما ياد سمير وكريم نيدفيد، في الدوري المصري. مباراة نهائي الكأس مساء الخميس.