جماهِيْر النصر تترقب.. تعرف على مَوعِد عودة بيتي للتدريبات الجماعية

وكشفت صحيفة الاقتصادية، عَنّْ الفترة الزمنية التي احتاجها الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب وسط نادي النصر، للعودة للمشاركة فِيْ تدريبات الفريق الجماعية.

بيتي “فقدت” لفترة طويلة ؛ بسبب إصابة فِيْ الركبة، غاب فِيْ السابق عَنّْ جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بسبب مرضه القلبي.

منذ وصوله للعالم، فِيْ صيف 2022، خاض النجم الأرجنتيني 43 مباراة رسمية، سجل فِيْها 13 هدفًا وحول 10 أهداف.

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– ما هِيْ المدة التي يبعدها بيتي عَنّْ النصر

وأكدت صحيفة الاقتصادية، أن بيتي مارتينيز ستخضع لبرنامج إعادة تأهِيْل بعد وصولها إلَّى الرياض قادمة من برشلونة، بعد إزالة المسمار الذي تم وضعه فِيْ ركبتها اليمنى، بعد عام ونصف من إجراء العملية. الرباط الصليبي.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فترة غياب بيتي عَنّْ الفوز ستتراوح بين 3 و 4 أسابيع، قبل أن تعود للمشاركة فِيْ التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وفِيْ السياق ذاته، تعافى علي لقمي من إصابته الأخيرة ومن المتوقع أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية واللياقة البدنية قبل تحديد إمكانية مشاركته فِيْ مباراة الاتحاد المقبلة.

يستقبل نادي النصر نظيره الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

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