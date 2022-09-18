جماهِيْر الهلال تصدم النصر.. حسم مستقبل “الصفقة المطلوبة”

يبدو أن المدافع الدولي علي البلاحي، لاعب الهلال، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بعد تقارير حديثة عَنّْ قربه من الانتقال إلَّى النصر، ابتداء من الموسم الجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلَّى وجود مفاوضات بين النصر مع البليحي بعد دخوله الفترة الحرة لعقده مع الهلال التي تنتهِيْ فِيْ يونيو 2023.

وكشفت صحيفة الرياض، أن إدارة الهلال قطعت أشواطا كبيرة فِيْ مفاوضاتها مع علي البلاحي للتجديد معه لموسمين وضمان استمراره فِيْ قميص المتصدر حتى يونيو 2025.

وتابع، أن رغبة البليحي فِيْ الاستمرار مع الهلال، ورغبة إدارة فهد بن نافل فِيْ الحفاظ على نجوم الفريق لضمان الاستقرار، كانت السبب فِيْ اقتراب الإعلان الرسمي عَنّْ التجديد مع الهلال. مدافع دولي. .

حرصت جماهِيْر الهلال على إطلاق هاشتاغ بعَنّْوان “البلاهِيْ هلاليا حتى 23″، لتأكيد استمراره فِيْ قميص المتصدر، بعد أنباء عَنّْ مفاوضات الفوز معه.

كشف الصحفِيْ الرياضي علي هبة عَنّْ لقاء سري بين النصر والبلاحي فِيْ غياب وكيلهما فِيْ فندق بالعاصمة الرياض بعد مباراة الهلال والوحدة، من أجل التفاوض معه على الانتقال إلَّى مراتب كأس العالم.