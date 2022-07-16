جمرة القيظ يبدأ اليوم | العرب اليوم الإلكترونية

أكد باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن موسم الاحتراق يبدأ اليوم السبت.

وأضاف الحسيني، عبر تويتر، أن أول أيام الجوزاء الثانية، “الجوزاء الثاني”، هي “الهناء”، وأيامه 13 يومًا.

المركز الرابع في الصيف

وأشار إلى أنه بسبب الحث المناخي تصل الحرارة إلى أقصى درجاتها حيث أنها رابع البيوت الصيفية وتزداد الرطوبة على سواحل المناطق الشرقية والغربية والخليجية.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة يوصى بسقي العديد من المحاصيل، وتوجد أنواع كثيرة من غنم التمر.

درجة الحرارة القصوى

وتابع الحسيني، أن درجة الحرارة العظمى خلال فترة “الإقامة الآمنة” في معظم المناطق تتراوح بين 41 و 49 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 25 و 34 درجة مئوية.