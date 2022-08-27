جمعية الزهايمر تختتم برنامج رد الجميل وسط مشاركة عريضة وتفاعل كبير

اختتمت الجمعية السعودية لمرض الزهايمر في 24-25 أغسطس 2022 م الموافق 26-27 محرم 1444 هـ، برنامج “رد الجميل” بالتعاون مع الشريك الخيري “تكريم جمعية المسنين” بمنطقة الباحة. وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة وجامعة الأمير سلطان، شهد برنامج التوعية والتدريب حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

يندرج برنامج “العطاء” الذي تم تنظيمه في مختلف مناطق المملكة في إطار وظيفة التوعية والتثقيف والتوعية لمقدمي الرعاية بمرض الزهايمر على وجه الخصوص والمجتمع ككل، ولصالح مرضى الزهايمر. جمعية لدعم مرضى الزهايمر وأسرهم من خلال المساهمة في التوعية بجميع الوسائل المتاحة، وكذلك من خلال التواصل مع لتوعية الجمهور بمرض الزهايمر وأعراضه، والتواصل مع مقدمي الرعاية في مختلف مناطق المملكة.

تميز اليوم الأول من البرنامج بعدة أنشطة، بدأت بكلمات افتتاحية وترحيبية، ألقيت الخطاب الأول من قبل رعاة البرنامج طلاب جامعة الأمير سلطان، تلاها كلمة ترحيب من جمعية الشرف للمسنين قدمها – نائب رئيس جمعية حاتم الصافي. كما ألقت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية لمرض الزهايمر رنا المرعي كلمة ترحيب أعربت فيها نيابة عن مجلس الإدارة وموظفيها عن شكر الجمعية وتقديرها لإمارة آل. بهاء. المنطقة، وجمعية إكرام، وجامعة الأمير سلطان، لما قدموه من دعم وتسهيلات للجمعية، مما يدعم أهداف الجمعية. يعزز وعيك وتوجيهك وجهودك الإنسانية.

استراتيجية ميكانيكا الجسم

بعد ذلك، كجزء من برنامج اليوم الأول، قدمت الأخصائية الرئيسية شادية بعلي، أخصائية نفسية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومقدمة ومدربة معتمدة من معهد هارتفورد لتمريض الشيخوخة في كلية روري مايرز للتمريض بجامعة نيويورك، محاضرة. تطرق خلالها إلى تعريف مرض الزهايمر ومراحلها وأفضل طرق علاج مرضى الزهايمر، كما تطرق شادية بعلي إلى الإستراتيجية الفيزيوميكانيكية لمقدم الرعاية.

فيما بعد عقدت مائدة مستديرة، قامت خلالها الأخصائية شادية بعلي بحل شكوك واستفسارات الحضور.

أنشطة اليوم الثاني

في اليوم الثاني من برنامج “العطاء” قدم الدكتور هاشم بالبيد – استشاري الطب الباطني وطب الشيخوخة ورئيس قسم أمراض المسنين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض محاضرة قيمة تناول فيها عدة مواضيع. التي تدور حول أعراض مرض الزهايمر وطرق الوقاية من المرض، وكذلك التغيرات السلوكية المصاحبة لمرض الزهايمر، وكيفية التعامل مع المتغيرات وطرق العلاج وطرق الوقاية، وتبع ذلك مناقشة أثناء الجلسة. والتي أجاب الدكتور بالبيد على أسئلة واستفسارات المشاركين في البرنامج.

وفي ختام برنامج “رد الجميل” تم تكريم جمعية الزهايمر بتقديم البرنامج لأول مرة في منطقة الباحة وبالمقابل تم تكريم جمعية إكرام والفرق التطوعية للعمل التطوعي في المجال الصحي. أطلق عليهم اسم أمل وفريق دعم البحث والإنقاذ والإغاثة في منطقة الباحة.

برنامج العودة

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “Devuélveme” الذي تم إطلاقه في عام 2017، يهدف إلى تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية بدعم من الجهات الإشرافية والفنية “وزارة الصحة”، وهيئة الرقابة الإدارية والمالية التابعة لوزارة الصحة. الصحة “المركز الوطني للقطاع غير الربحي”، بهدف تدريب مقدمي الرعاية من خلال مدربين ذوي خبرة لديهم تاريخ طويل في رعاية الأقارب المصابين بمرض الزهايمر. كما يهدف البرنامج إلى تدريب وتعزيز المهارات اليومية وتقديم أهم المبادئ التوجيهية المعرفية الأساسية لإدارة مرضى الزهايمر مثل العلاج التلطيفي، ومهارات التوعية بالألم، ومهارات التغذية والأكل، والنظافة الشخصية، ومهارات إدارة مرضى الزهايمر. عشرة أعراض، استراتيجية فيزيائية ميكانيكية لمقدم الرعاية.