جمعية المؤلفِيْن والملحنين ترفض وقف الإجراءات القانونية بحق عمر كَمْال

رد الشاعر الغنائي فوزي إبراهِيْم، بصفته عضوًا فِيْ مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين، على المطرب المصري عمر كَمْال، بشأن استعداده لحل أزمة أغنيته الجديدة “ننام” فِيْ. الذي اقتبس كلمات من أغنية أم كلثوم “ألف ليلة وليلة” مع الجمعية ودفع رسوم اقتصادية لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال فوزي إبراهِيْم، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إنه لا يستطيع إيقاف الإجراءات القانونية التي كلف المستشار القانوني حسام لطفِيْ باتخاذها ضده، مبينًا أنه هُو نفسه لن يكون قادرًا على حل هذه المشكلة إلا بعد عودته مع عائلة “بلانيتا دي أورينت” ورثتهم، وكذلك اللواء مجدي مرسي جميل عزيز نجل مؤلف أغنية “ألف ليلة وليلة” الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، للحصول على موافقته. .

وأوضح فوزي إبراهِيْم أن الأمر ليس بالسهُولة التي يتصورها عمر كَمْال، فهناك أصحاب حقوق يجب أن يوافقوا أولاً على الحصول على أعمالهم الفنية أم لا.

نقل عمر كَمْال لحن وكلمات من أغنية أم كلثوم وضمها فِيْ أغنيته الجديدة “خالينا سهرانين”، بينما كان يغني بمقطع “يا عايش فِيْ عيون الليل. ليلة حب حلوة فِيْ ألف وواحد. ليلة، وأغنية “ألف ليلة وليلة”، غنتها أم كلثوم، ومن كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.

وأوضح فوزي إبراهِيْم أن عمر كَمْال مهدد بالحبس أو الغرامة، بعد أن حصلت الجمعية على حكَمْ نهائي بحقه مقابل تعويض مالي، بعد أن قدم الشاعر أحمد المالكي شكوى ضده متهماً إياه بسرقة كلمات أغنية “قلولة”. سماح “تغنيها المطرب تامر عاشور.

وأكد فوزي إبراهِيْم أن عمر كَمْال لم يتعلم من تلك الأزمة وكرر التجربة فِيْ أغنية “كالينا نهار” التي اقتبس فِيْها كلمات من أغنية “ألف ليلة وليلة” لأم كلثوم، مضيفا أنه عَنّْد الترويج للمهرجان. واتصل اللواء مجدي مرسي جميل عزيز بالنقابة وطالب بالتحرك ضد عمر كَمْال حفاظا على حقوقه، مشيرا إلَّى أنه اعتداء على عمل فني دون الرجوع لأصحاب الحقوق.

وأشار فوزي إبراهِيْم إلَّى أن عمر كَمْال على علم بكل ما يحدث فِيْ السرقة، بالإضافة إلَّى القانون والإجراءات المتخذة بحقه، وأن ممثله القانوني يتابع الأمر وجميع درجات التقاضي، ومن خلال الموقع الرسمي ضرورية للحفاظ على حقوق الآخرين حتى لا يتم التعدي عليها.