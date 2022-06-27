جمعية المودة تساعد 8286 طفلاً على تجاوز انفصال الأبوين

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة زهير مرحومي مرحومي أن الجمعية تقدم خدمة الاستعداد منذ عام 2017 م للتخفيف من تأثير تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة على الأطفال المنفصلين عن ذويهم. العائلات في بيئة بديلة آمنة لهم ولأسرهم.

جهود شراكة المودة

وأشار إلى أن الجمعية قدمت خدمات تعريفية وتعليمية لـ11728 طفلاً و 19276 جلسة تعريفية وتعليمية لـ8286 طفلاً. وأشار مرهومي إلى أن الجمعية تسعى إلى تلبية احتياجات الطفل في تنشئة صحية تتيح له أن يعيش حياة آمنة كطفل ينمو بشكل صحي ومستقبل مستقر ومزدهر ليصبح فردًا مدركًا لمسؤوليته تجاه أسرته. . والمجتمع

وفر بيئة آمنة

وأوضح أنه نظرا لاهتمام جمعية العاطفة بتوفير بيئة آمنة لطفل مستقر نفسيا واجتماعيا لينمو ويحافظ على أمنه، قدمت الجمعية خدمة الإعداد النفسي والتخرج للأطفال الذين رفضوا قبول الأب المتقدم. لزيارة.

تتضمن الخدمة عدة خطوات أساسية حسب نوع الزيارة التي يتم منحها لأحد الوالدين حسب قاعدة التنفيذ، في الجلسة الأولى يتم بناء علاقة ثقة بين الطفل وأخصائي الإعداد ويتم دراسة الحالة و تعقد الجلسة مع الوالدين بشكل منفصل، ويتم تطوير خطة العلاج والأهداف والأنشطة لكل جلسة علاجية حسب حاجة الطفل مع وضع التوصيات بعد الانتهاء بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه المرحلة تعاون الوالدين لإنجاح عملية التحضير . القيام ببعض الأنشطة والتمارين مع الطفل لمساعدته على إتمام عملية الزيارة والانتقال من بيئة الاستقبال إلى بيئة الزائر وقبول الطفل للزيارة.

اضطرابات النمو

وأشار مرهومي إلى أن بعض أطفال الأسر المنفصلة قد يعانون من اضطرابات في النمو مثل تأخر النطق والسلوك والاضطرابات السلوكية والنفسية وتأخر الأداء الأكاديمي مما يستدعي تدخل المتخصصين الذين يتم تحويلهم إلى عيادة قره عين المكلفة بعلاج اضطرابات الطفولة. . في الجمعية

واستقبلت العيادة 873 حالة، تم تأهيل 750 منها من خلال برنامج إعادة التأهيل. يتم إجراء استشارة أولية للطفل لتشخيص وتحديد نوع الاضطراب، ثم تقييم وتحديد مستوى تأثير الاضطراب من خلال تطبيق الإجراءات السريرية.

يتم تقديم برنامج تدريبي شامل من خلال جلسات فردية وجماعية وجلسات توجيه عائلي تربوي وإعادة تقييم لقياس مستوى تقدم الحالة.

وأشار مرهومي إلى أن مشاركة أولياء الأمور في البرنامج العلاجي لها أثر كبير من حيث فهم احتياجات الطفل والممارسة اليومية لتنفيذ أهداف التدريب والالتزام بحضور الجلسات، حيث كانت نسبة التقدم في أداء الحالة 79٪ إذا وافق الوالدان على تنفيذ برنامج إعادة التأهيل.