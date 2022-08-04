جمعية تراؤف تحقق أولمبياد أيتام المملكة للمرة الـ3 على التوالي

حققت جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن “تاروف” المركز الأول والعلم الذهبي في الأولمبياد الوطني الثالث لأيتام المملكة الذي تنظمه جمعية “آفا” لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، بمشاركة جمعيات الأيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كرم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ​​طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير الخيرية بفوزها بالمركز الأول وتسليمه العلم الذهبي.

وحقق تاروف المركز الأول في الأولمبياد الوطني للأيتام في المملكة بدولتيه الأولى والثانية، ليواصل هذا العام احتفاظه بالراية الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي.