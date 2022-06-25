جمعية صيادي الأسماك تمساح سيهات لا يشكل خطراً على الأهالي

أكد جعفر الصفواني مستشار جمعية الصيادين، أن موقع تمساح سيهات بعيد عن المناطق السكنية والكورنيش ولا يشكل خطرا، وتكثف فرق البحث جهودها لتعقبه.

فيديو | مستشار في نقابة الصيادين أين التمساح # سحات وهي بعيدة عن المناطق السكنية والكورنيش ولا تشكل أي تهديد، وتكثف فرق البحث جهودها لتعقبها.#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/GUPmBlFEN7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يونيو 2022

دون الاقتراب

وأضاف الصفواني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” “التمساح من سلالة قديمة ربما قام أحدهم بتربيتها ووضعها في مزرعته، وبسبب تقدمه في السن أو قلة الحماية له، كانت قادرة على الهروب. إلى الصرف الزراعي ثم إلى البحر “.

وأضاف جعفر الصفواني “هذه المنطقة التي يقع فيها التمساح بعيدة عن الناس، ويحرم الاقتراب منها، وهذا دليل على أن الأمر لا يشكل أي خطر على الناس”.

لا يوجد خطر على الناس

وتجدر الإشارة إلى أن عدة أشخاص في مدينة ساحات لاحظوا وجود تمساح في المياه وأعربوا عن خوفهم من التسبب في خطر على أنفسهم أو أطفالهم.