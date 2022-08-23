جمعية مساعي الخيرية تختتم المرحلة الأولى من مشروع “نماء واكتفاء”

اختتمت اليوم جمعية المساعي الخيرية النسائية المرحلة الأولى من مشروع “النمو والاستدامة” في دورتها الخامسة، ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة في المشاريع الصغيرة من إتقان التجارة والمهارات الأساسية لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. – الشركات الكبيرة، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي، من خلال ورش عمل مهنية وسلوكية، وسيستمر المشروع لمدة عام كامل بإذن الله، ويستهدف النساء بين 18 و 38 سنة.

يتكون المشروع من ثلاث مراحل، تتضمن كل مرحلة ورشتي عمل احترافيتين وورشة عمل للمهارات السلوكية تهدف إلى تطوير السلوك ومهارات ريادة الأعمال للمشاركين.

تضمنت المرحلة الأولى من المشروع ورشتي عمل حرفيتين (صناعة العطور، تنسيق الزهور، تغليف الهدايا) وورشة للمهارات السلوكية تضمنت (مهارات العرض والخطابة، التحفيز، الابتكار، التواصل الفعال وإدارة الوقت) بالإضافة إلى كيفية القيام بذلك. صياغة المشروع بطريقة معتمدة دوليًا في نهاية ورشة العمل، انتهى المستفيدون من صياغة مشاريعهم والحكم عليها من قبل حكام دوليين، وسيقوم فريق المشروع بالمتابعة مع المستفيدين حتى إغلاق البرنامج.

وقد تجاوز عدد المشاركين في هذه المرحلة 30 مشاركًا، بإجمالي أكثر من 50 ساعة تدريب.

الجمعية بصدد استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بأربع ورش عمل حرفية (تصوير المنتجات بالذكاء الاصطناعي، وتصميم الأزياء، والتجارة الإلكترونية، والتصميم الداخلي).

هذا البرنامج هو جزء من الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية “ماساي”، للانطلاق بثقة إلى عالم ريادة الأعمال، بدءًا من التدريب وانتهاءً بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابي في جميع أنحاء المجتمع، حيث تسعى الجمعية. لتدريب رواد الأعمال الناجحين القادرين على تحقيق أهدافهم، وحتى قيادة المجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية ماساي الخيرية تهتم بتنمية المجتمع في مجالات التوعية الحياتية والاكتفاء الحياتي وتلبية احتياجات الأسر وتحويلها من رعوية إلى تنموية.

به جمعية المساعي الخيرية مشروع نمو واكتفاء