جمعية مساعي تطلق مشروع “نبضات وردية” للفتيات

أقامت الجمعية الخيرية النسوية المساعي، أمس الأحد، حفل افتتاح وانطلاق مشروع “البقول الوردية” للفتيات في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض والذي يستمر لمدة شهر بإذن الله.

يهدف البرنامج إلى تعزيز القيم الاجتماعية وتزويد الفتيات بالمهارات اللازمة لتنمية الشخصية والبناء، وكذلك تطوير الذات لتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها. يتضمن البرنامج أربعة مسارات دورات تنموية، برامج ثقافية، أنشطة ترفيهية وورش عمل. ركزت الدورات وورش العمل التنموية على عدة مجالات منها (التطوير الذاتي، مهارات العرض، التجارة الإلكترونية، مهارات التفكير، كتابة القصة، فن إعادة التدوير، الديكوباج، الجمال والشعر) ويستهدف المشروع عمر 10 سنوات فتيات. بالغ السن القانوني، وتحت إشراف مدربين مؤهلين وفريق إداري وتنظيمي للجمعية.

مشروع بينك هارتس للبنات

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة بنت عبد العزيز العيوني أن البرنامج انبثق من مهمة الجمعية لإعداد برامج تلبي احتياجات المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتنميتهن، وتقديم البرامج التي تراعي احتياجات المجتمع. المساهمة في بناء الشخصية وتنميتها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى الاستفادة من وقت الفراغ فيما هو مفيد ومربح.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية سيدات المساعي الخيرية هي جمعية غير ربحية تهتم بتنمية المجتمع في مجالات التوعية الحياتية والاكتفاء الحياتي وتلبية احتياجات الأسر وتحويلها من رعوية إلى تنموية.

به جمعية الماساي مشروع البقول الوردية