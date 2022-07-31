جمهور الأهلي ينفعل على “الخطيب” بعد التعادل مع المقاولون “فيديو”

وغضبت جماهير الأهلي بعد تعادل الفريق مع المقاولون العرب في المباراة ضدهم يوم السبت، في إطار اليوم الحادي والعشرين المؤجل للدوري المصري.

ودخل بعض مشجعي الأهلي في جدل حاد مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي كان في المدرجات لمتابعة مباراة المقاولون.

وعبرت جماهير الأهلي عن غضبها بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك وكاد بطولة الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي أن يخسر.

وطالبت جماهير الأهلي محمود الخطيب بتقوية الفريق باتفاقات قوية والاستغناء عن اللاعبين الذين فشلوا في صفوف الفريق الأحمر.

وهاجمت الجماهير بعض لاعبي الأهلي وأهانتهم بعد الأداء المخيب للآمال أمام المقاولين والتعادل السلبي في المباراة رغم تلقيهم ملايين الجنيهات.

محمود الخطيب لم يتمكن من الرد على الجمهور الغاضب واكتفى بالقول “حاضر” ثم أخذ مكانه في المدرجات لكنه غادر المباراة قبل أن تنتهي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.