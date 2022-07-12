جمهور الزمالك يوجه رسالة نارية لكهربا قبل لقاء المقاولون العرب

وجهت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، رسالة شرسة إلى محمود عبد المنعم كهربا، بعد قرار إيقافه 6 أشهر.

ورددت جماهير الزمالك المتواجدة على استاد القاهرة هتافات قائلة “آه يا ​​كهربا قل لوالدك بالغرامة ليوقعك في السجن”.

وفي أغنية أخرى قال الجمهور الأبيض الكهرباء قل لبابا، سيدفع لك الغرامة.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارا بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن تلقيه كتابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوقف محمود عبد المنعم كهربا حتى يدفع اللاعب الغرامة الاقتصادية التي وقعها ناديه السابق الزمالك والمقدرة بنحو 2.8 مليون. . دولار

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي تواصل مع الكهرباء وأكد دعم الإدارة له.

وذكر أن سيد عبد الحفيظ وعد كهربا بترتيب لقاء معه خلال أيام مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبحث مشكلته.

يواجه فريق الزمالك نظيره من المقاولون العرب، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.