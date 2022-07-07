جمهور المحلة تواصل الهجوم على مدحت شلبي بلافتة مسيئة.. صورة

واصل مشجعو الفريق الأول لكرة القدم نادي غزل المحلة الاعتداء على الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبى.

يأتي ذلك بعد أن سخر مدحت شلبى من غزل المحلة ولاعب الفريق عبده يحيى، كما سخر من فكرة استقدام حكم أجنبى لإدارة المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية.

ورفعت جماهير غزل المحلة لافتة ردا على مدحت شلبى وكتبت عليها “يا شلبى ارفع يدك غزل المحلة معلمك”.

من المقرر أن يواجه فريق نادي غزل المحلة الأول لكرة القدم نظيره فيوتشر في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة، 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1130 مساءً بتوقيت أبوظبي.