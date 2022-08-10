جمهُور كاظم الساهر يطالبه بغناء “انا وليلى”.. ويرد بطريقة فكاهِيْة

أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلا جماهِيْريا فِيْ دار الأوبرا المصرية، قدم باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، لكن الجمهُور كان له طلب خاص.

وأشار الحضور إلَّى كاظم الساهر وهُو قدم أغنيته الشهِيْرة “أنا وليلى”، لكن الأخير مازحهم بطريقته الخاصة قائلاً “ليلى غير موجودة، الوقت حر .. ذهبت ونمت. وقمنا بتغطية … ألم تتعب منها لكنها استجابت لطلبها وسلمت الأغنية بشكل مثير للإعجاب كالعادة.

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد الساهر على صفحاتهم، مشيدين بحس الفكاهة لدى النجم وسط ضحك الجمهُور.

أعرب كاظم الساهر عَنّْ شوقه لجمهُوره فِيْ مصر، بعد غيابه عَنّْ الحفلات هناك لمدة 13 عامًا، ووعد جمهُوره بأنه لن يفوتهم مرة أخرى، قائلاً وداعًا “لن أتأخر عَنّْ جمهُوره فِيْ مصر. ” مرة أخرى.”

ومن المنتظر أن يظهر كاظم الساهر فِيْ حوار مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، حيث استغلت الأخيرة تواجدها فِيْ القاهرة لتسجيل حلقة من برنامجها “معكَمْ يا منى الشاذلي”، دون أن يحدد تاريخ العرض التقديمي الخاص بك حتى الآن.

أعلن أحد محبي كاظم الساهر وأقاربه أنه سيقدم أغنيته الجديدة بعَنّْوان “يا دكتور” والتي ستذاع حصريا فِيْ البرنامج.

وعَنّْ غياب سيزار عَنّْ الحفلات الغنائية فِيْ مصر، كشف الإعلامي محمد الباز أن الفنان المصري هاني شاكر كان السبب الرئيسي فِيْ منع كاظم من الظهُور، رغم أن الأخير أرجع غيابه إلَّى الظروف التي يمر بها العالم. عرب.

ورد الباز على تبرير كاظم الساهر ما هذه الظروف يا كاظم وهناك نجوم عرب حضروا حفلات مهرجان الموسيقى العربية التي لم تتوقف، وكذلك حفلاتهم على الساحل وغيرها ”.

كَمْا كشفت وسائل إعلام مصرية أن جماهِيْر كاظم الساهر فِيْ مصر اشتكوا دائمًا من منعه من إقامة حفلات له فِيْ بلادهم، مشيرة إلَّى عدم صدور قرار بمنعه من الغناء فِيْ مصر من قبل جهة رسمية.

كَمْا ادعى محمد الباز أن المصريين هم من صنعوا نجم كاظم، لأنه لم يكن يتمتع بنجومية كبيرة فِيْ العراق قبل مجيئه إلَّى مصر.

من جهته، لم يرد رئيس نقابة المهن الموسيقية المستقيل مؤخرا هاني شاكر على الاتهامات الموجهة إليه، وسط مطالب من الجمهُور بتوضيح تفاصيل القضية.