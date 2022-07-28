جميع المحافظات.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول

ستكون نتيجة ثانوية الأزهر 2022 الدور الأول متاحة للطلاب للتحقق من رقم المقعد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أكدت إمارة الأزهر ظهُور نتائج طلاب ثانوية الأزهر 2022، اليوم الاثنين 28 يوليو 2022، بعد موافقة ممثل الأزهر د. ظهرا على إعلان الأسماء. الأول ويعلن عن نسب النجاح، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور حضور المؤتمر من منازلهم، ومشاهدة البث المباشر للمؤتمر على الصفحات الرسمية للأزهر الشريف فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتم تحميل النتيجة. من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهُولة عن طريق كتابة مجموعة من بيانات الطالب تتضمن اسم الطالب ورقم المقعد.

ثانوية الأزهر نتيجة 2022 الدور الأول

أعلنت إمارة الأزهر الشريف، عن عقد مؤتمر ظهر اليوم الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ تمام الساعة الثانية عشرة للإعلان عن نسب نجاح طلاب ثانوية الأزهر فِيْ مختلف المجالات العلمية. والعلوم الأدبية والإسلامية. من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول عليها بسهُولة، لتوفِيْر الوقت والجهد والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية. يتم الحصول على النتيجة إلكترونيًا من المنزل باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ رَابِطْ بوابة الأزهر

فِيْ النافذة المفتوحة للتحقق من النتائج، أدخل رقم المقعد

انقر فوق “بحث”

انتظر حتى تعرض المنصة جميع النتائج المطلوبة.

نتائج الجولة الأولى لبوابة الأزهر الإلكترونية 2022

أعلن شيخ الأزهر، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، عن موافقة الدكتور “محمد الضويني” نائب أمين الأزهر الشريف على نتائج ثانوية الأزهر بمختلف أنواعها. المدن. وستعلن النتيجة خلال مؤتمر اليوم فِيْ تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وأوضح آل الشيخ أنه يمكن للطلاب استخراج النتيجة إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية فقط برقم المقعد لجميع الطلاب فِيْ مختلف المحافظات التابعة.

