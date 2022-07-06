جنات الحب من طرف واحد أسوأ إحساس.. وهاني شاكر عاش أزمات عديدة

قالت الفنانة جنات إنها كانت بعيدة نوعا ما عَنّْ المشهد الفني لأسباب عديدة، لكنها كانت فِيْ طور التحضير لعملها، مشيرة إلَّى أنها عَنّْدما اختارت الأعمال التي تناسبها قررت العودة بقوة مرة أخرى.

وكشف جنات أنه ناقش مؤخرا مع المخرج فادي حداد الأغنية التي سيقوم بتصويرها كفِيْديو كليب، وتم تصويرها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فِيْ الأغنية المصرية “من يحبك”.

وأضاف “فادي حداد عامل فِيْديو موسيقي كثير الحركة، وفكرة الفِيْديو كليب جريئة وبعيدة عَنّْ شخصيتي”.

ولفتت جنات إلَّى أن أسوأ شعور هُو الحب من طرف واحد، معتبرة أنه من الصعب على المرأة أن تحاول لفت انتباه الرجل الذي تنجذب إليه، وعلقت قائلة “هذا الشعور ليس حبها إطلاقا، وهُو كذلك. المشكلة. هِيْ المعاناة “.

كَمْا أكد أنه لن يتبنى سياسة الألبوم، بل سيطلق أغنية واحدة كل شهرين، على أمل أن تكون هناك أغنية مغربية قريبا.

وتابع “مع احترامي لن أتبنى سياسة أغاني المهرجانات، فلكل واحدة شكلها الفني الخاص. هناك تنوع فِيْ المشهد الفني، مما يؤكد أنه لا داعي لتبني هذه الموضة “.

تطرقت إلَّى استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، معتبرا أنه فنان عظيم والجميع يحترمه ويتعلم من تجربته، وعلقت “الأزمات المتراكَمْة أدت إلَّى استقالته وجعلته يشعر بالتعب، وأتمنى أن يتمكن النقابيون من التأثير على هاني شاكر وإن شاء الله يتراجع عَنّْ قراره “.

من جهته أكد المخرج فادي حداد أن أغنية “من حبيبك” جميلة جدا وكاملة القلب والروح.