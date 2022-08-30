جناح الاتحاد يجري عملية جراحية فِيْ الركبة

كشفت وسائل إعلام، ظهر اليوم الثلاثاء، عَنّْ تطورات إصابة عبد العزيز البيشي نجم فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، أثناء تواجده فِيْ إسبانيا لتلقي العلاج.

البيشي، الذي خضع لعملية جراحية لإزالة الغضروف من ركبته وأكَمْل أول برنامج تأهِيْل له فِيْ مخيم الاتحاد فِيْ النمسا. استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

خلال الأيام القليلة الماضية، أعيد إحياء إصابة البيشي فِيْ غضروف الركبة، الأمر الذي أدى إلَّى تفاقم حالة اللاعب بهدف العودة إلَّى التدريبات الجماعية، وبعد ذلك سافر إلَّى إسبانيا للخضوع لفحوصات طبية شاملة وأشعة سينية فِيْ. من أجل تحديد حاجتك إلَّى الجراحة أو إعادة التأهِيْل الكافِيْة والعودة إلَّى التدريب الجماعي مرة أخرى.

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أكد الصحفِيْ الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، الثلاثاء، أن الأشعة السينية أظهرت ضرورة إجراء عملية البيشي.

وأوضح علاء سعيد، أن نجم النقابة سيجري عملية جراحية فِيْ ركبته، قريبا، فِيْ مستشفى كبير بإسبانيا.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي.

يشار إلَّى أن الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، اكتسح العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، مع انطلاق مباريات الكابتن فِيْ موسم 2022-2023.

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