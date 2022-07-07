جناح الترجي التونسي على أعتاب الإسماعيلي في الصيف

يقترب النادي الإسماعيلي من إتمام عقده الصيفي الثاني بتوقيع اللاعب رائد الفاده، جناح الفريق الكروي الأول لنادي الترجي التونسي، لدعم صفوف الدراويش الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس أن اللاعب اقترب بشدة من الانضمام لصفوف الدوري المصري الممتاز بعد أن قدم الدراويش عرضًا رسميًا للاستيلاء على خدمات اللاعب للمنافسة في البطولات مرة أخرى.

وفي سياق آخر، حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي مبدئيًا مبلغ 2 مليون دولار لنقل خدمات اللاعب عبد الرحمن مجدي جناح فريق الدراويش الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة. فترة انتقالات الصيف.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ارتباط اللاعب بانضمامه إلى أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مركاتو الصيف المقبل لتعزيز صفوفهم في الموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك عدة أعضاء في مجلس الإدارة الإسماعيلي طالبوا بضرورة بيع اللاعب من أجل الاستفادة مالياً من العائد المادي وراء بيعه، وهو أفضل من استمراره في قلعة الدراويش.