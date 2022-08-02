جناح ليدز يونايتد يهدد انتقال بن شرقي إلى اتحاد جدة

لا يزال مصير المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق بانتقاله لنادي الاتحاد السعودي غامضا.

وكان بن شرقي قد أعلن رحيله عن صفوف الزمالك في الفترة الماضية، بعد رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، نظرا لرغبة اللاعب في العودة للعب في إحدى الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن مدرب جدة نونو سانتو يختار بين أشرف بن شرقي والتعاقد مع البرتغالي هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانتو يريد دمج فريق لديه مهنة هجومية ومهارات فردية، لأنه في المواجهة الودية ضد السويسري لويسرين أظهر حاجة الفريق لتعزيز الهجوم.

ومن المتوقع أن يقرر نونو سانتو موقفه النهائي بشأن تعيين بن شرقي في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن اتحاد جدة أبرم حتى الآن 3 اتفاقيات في السوق الصيفي أحمد الشراحيلي وزكريا هوساوي، بالإضافة إلى التعاقد مع أجنبي واحد وهو المصري طارق حامد لاعب الزمالك الأسبق.