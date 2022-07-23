“جنازة حارة” فِيْ اسكتلندا.. الجو الملتهب يشعل الغضب ضد التغير المناخي

أثار “احتجاج الموت” فِيْ اسكتلندا اليوم، قضية التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة العالمية، وانعكاساته المتوقعة على الاقتصادات العالمية.

يشكل تغير المناخ تهديدًا مباشرًا وبعيد المدى للناس والمجتمعات فِيْ جميع أنحاء العالم، لا سيما فِيْما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة والمجاعة وندرة المياه.

“جنازة ساخنة”

نظم نشطاء المناخ احتجاجا “الموت” فِيْ وسط جلاسكو للمطالبة بالتحرك بعد أن سجلت بريطانيا أعلى درجات الحرارة فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع.

أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي.إيه.إيه، السبت، أن حركة “تمرد الانقراض” أغلقت شارع بوكانان، أحد أكثر مناطق التسوق ازدحامًا فِيْ المدينة، حيث سجلت أجزاء من بريطانيا درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.

ورقد نشطاء فِيْ المدينة الاسكتلندية على الأرض وغطوا أنفسهم بملاءات بيضاء مع لافتات معلقة على “الجثث” تحمل أسباب الوفاة بما فِيْ ذلك ارتفاع درجة الحرارة والمجاعة وندرة المياه.

توقف المتفرجون مؤقتًا لمشاهدة الحدث، حيث كانت الطبول القاتمة تدق فِيْ منطقة التسوق الشعبية.

سجلت اسكتلندا، الثلاثاء، أعلى درجة حرارة فِيْ التاريخ، حيث بلغت درجة الحرارة 35.1 درجة مئوية.

حرائق لندن

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فِيْ اضطرابات شديدة فِيْ خدمات السكك الحديدية فِيْ جميع أنحاء بريطانيا، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة.

سجلت بريطانيا درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لأول مرة، مما أدى إلَّى تفاقم أزمة الحرق.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.إيه.إم.

أدت درجات الحرارة المرتفعة منذ يوم الثلاثاء الماضي إلَّى إتلاف الأسلاك العلوية ومسارات السكك الحديدية وأنظمة الإشارات.

طلبت الهِيْئة الوطنية للسكك الحديدية من العملاء التحقق قبل بدء رحلاتهم وعدم السفر إلا فِيْ حالة الضرورة القصوى.

خسائر فادحة للاقتصاد العالمي بسبب تغير المناخ

توقعت دراسة أجرتها أكبر شركة إعادة تأمين فِيْ العالم أن تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية بالإضافة إلَّى الإنفاق الحكومي وغيره سيؤدي إلَّى خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أو 10٪ من قيمته، بحلول 2050.

وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة Swiss Reinsurance، إن مخاطر المناخ “يمكن إدارتها من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة”، وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب “نرى المزيد من الإجراءات السياسية بشأن تسعير انبعاثات الكربون، إلَّى جانب تحفِيْز الحلول القائمة على الطبيعة و تعويض الكربون.” بحسب سكاي نيوز عربية.

تظهر التوقعات الصارمة للتقرير، الذي تزامن مع يوم الأرض فِيْ أبريل الماضي، أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا.

ستشهد الدول الأعضاء فِيْ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهِيْ مجموعة من أغنى دول العالم، انخفاضًا بنسبة 5٪ فِيْ حجم اقتصاداتها، مقارنة بـ 9٪ فِيْ أمريكا الجنوبية، وحوالي 17٪ فِيْ الشرق. الشرق وأفريقيا، و 25٪ فِيْ دول رَابِطْة الجنوب الشرقي. آسيا، أو “الآسيان”.

قد تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات وتعطل الأعمال بسبب زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلَّى إعادة توزيع الموارد الشحيحة للتعامل مع تغير المناخ.

يتبنى التقرير الصادم وجهة النظر القائلة بأن بعض مستويات تغير المناخ ستبقى، وستتسبب فِيْ أضرار اقتصادية فِيْ المستقبل.