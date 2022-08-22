جنة دلمون البحرين يوم النساء ، في ظل التعرف على اهم المعلومات حول اكبر المناطق السياحية داخل دولة البحرين العربية والتي تعتبر حدائق الألعاب المائية التي عرفت بحجمها الكبير داخل دولة البحرين ، والتي قد تم إنشائها منذ عام 2009 ، كما أنه يستوجب للدخول الى نلك الحديقة وجود بعض الضوابط والشروط التي تتعلق بحديقة بارادايس دلمون خاصة لحجز التذاكر ومواعيد محددة للرجال والنساء، تابعوا معنا .

جنة دلمون المفقودة المائية

حديقة جنة دلمون المفقودة المائية هي واحدة من أكبر وأكبر المنتزهات في البحرين والشرق الأوسط. تم تأسيسه لأول مرة في 2 سبتمبر 2009 في مدينة العرين بالبحرين. يذكر أن تكلفة إنشاء حديقة دلمون المفقودة تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. تضم الحديقة عددًا من المرافق المتنوعة التي تجذب السياح من داخل وخارج البحرين.

يوم المرأة الجنة دلمون البحرين

تم تخصيص الخميس لحجز تذاكر السيدات في جنة دلمون، من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، مع الأخذ في الاعتبار أن ساعات وساعات العمل قد تختلف خلال الأسبوع حسب الظروف المتاحة.

تمور جنة دلمون المفقودة في البحرين

حُدِّدت مواعيد عمل حديقة دلمون باراديس في البحرين في جميع أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، حيث تم ضبطها يوم الخميس من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحًا للسيدات فقط. .

أسعار تذاكر دخول جنة دلمون في البحرين

تختلف أسعار التذاكر بناءً على عدة عوامل، فهي غير ثابتة وتتغير من حين لآخر، وسنقوم بتوضيح الأسعار الحالية من خلال النقاط التالية

19 دينار بحريني لمن يزيد ارتفاعه عن 1.2 متر.

9 دينار بحريني لمن يقل ارتفاعه عن 1.2 متر.

مجانًا للأطفال لمن هم أقل من عامين.

كيفية حجز تذكرة دخول جنة دلمون بالبحرين

يتم حجز تذكرة دخول منتزه بارادايس دلمون من خلال الخطوات التالية

توجه مباشرة إلى الموقع الرسمي للجنة دلمون.

انقر فوق علامة التبويب شراء التذاكر.

اختر أحد تذاكر دلمون بارادايس المخفضة أو عروض يوم المرأة.

انقر فوق احجز الآن.

اكتب عدد التذاكر التي سيتم حجزها للأطفال والكبار.

حدد التاريخ المناسب للذهاب إلى جنة دلمون.

انقر على أيقونة الكتاب الآن.

راجع قسيمة شراء التذكرة واضغط على زر التقدم.

تسجيل الدخول من خلال موقع دلمون بارادايس أو إنشاء حساب جديد.

اضافة كافة بيانات طريقة الدفع الالكتروني.

السداد الكامل لتذاكر دلمون بارادايس.

شروط دخول جنة دلمون بالبحرين

تم تحديد مجموعة من الشروط المهمة لحجز التذاكر ودخول منتزه دلمون بارادايس على النحو التالي

مطلوب شخص مسؤول عن الأطفال دون سن 12 عامًا.

دخول الأطفال دون سن الثانية مجانًا.

إرفاق بطاقة هوية لإثبات السن عند الدخول.

يجب عدم إحضار الطعام والشراب إلى الحديقة.

التزم بجميع قواعد الركوب واتبع تعليمات المنتزه.

انتبه لقيود الارتفاع والسلامة.

التذاكر غير قابلة للتعديل أو الاسترداد.

في بعض الأحيان لا تتوفر بعض الألعاب أثناء زيارة المنتزه.

تقع مسؤولية دخول المتنزه على عاتق الفرد، بحيث لا يتم تحميل أي إصابة.

يتم إخراج الأفراد من الحديقة لأي سبب من الأسباب دون اعتراض.

الموقع الرسمي لحديقة دلمون

يمكن للأفراد الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لحدائق دلمون، حيث يمكنهم اتباع التعليمات الخاصة بحجز التذاكر ومعرفة أسعار التذاكر الخاصة بكافة الفئات، مع إمكانية التعرف على أبرز الأحداث المتاحة خلال الأسبوع، ومعرفة العمل ساعات للرجال والنساء.

جنة دلمون البحرين يوم النساء ، تعتبر من أكبر الحدائق داخل مملكة البحرين والتي تساعد في جذب عدد كبير من السياح اليها ، كما أنها تتطلب معايير وضوابط خاصة بتذكر الدخول للرجال والنساء ، و تتميز بالأسعار المناسبة لجميع الفئات ، كما تعرفنا على كيفية حجز تذكرة دخول جنة دلمون بالبحرين .