جنسية بسام لطفي الحقيقية ، قد ذاع انتشار العديد من التسائلات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة من صباح يوم الجمعة ، حول التعرف على أهم المعلومات الشخصية للفنان بسام لطفي ، والتي جاءت نتيجة انتشار خبر وفاته خلال الساعات الأخيرة ، ويعد بسام لطفي من الشخصيات الفنية التي عرفت بشهرتها ويرجع ذلك الى النجاحات التي حققها في الأعمال الفنية حتى وفاته ، تابعوا معنا

من هو بسام لطفي

بسام لطفي فنان وممثل يعيش في سوريا. بدأت مسيرته الفنية في منتصف القرن الماضي وتحديداً في عام 1957 م، عندما هاجر هو ووالدته من وطنهم الأصلي نحو الجمهورية العربية السورية، حيث شارك الفنان بسام لطفي في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التي نالت شهرة واسعة. . بين مختلف أنحاء الوطن العربي مما مكنه من الانضمام إلى نقابة الفنانين في سوريا كأحد أعضائها.

سيرة بسام لطفي

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالفنان الفلسطيني بسام لطفي في النقاط التالية

الاسم الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة.

مكان الميلاد طولكرم، فلسطين.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1940 م.

الجنسية فلسطينية وسورية.

مكان الوفاة محافظة دمشق سوريا.

تاريخ الوفاة الجمعة 19 أغسطس 2022 م.

العمر قبل الموت توفي عن عمر يناهز 82 عامًا.

سبب الوفاة غير مؤكد.

المهنة والنشاط ممثل وفنان بارز.

سنوات النشاط من 1960 م حتى 2022 م.

أعمال بارزة الأخوان تراب، نهاية رجل شجاع.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الأبناء له ثلاثة أبناء.

اللغة الأم العربية “اللهجة السورية”.

جنسية بسام لطفي الحقيقية

الفنان بسام لطفي فلسطيني الجنسية والأصل. هاجر في منتصف الستينيات مع والدته إلى سوريا للعمل هناك، ومن هناك استطاع الالتحاق بالمجال الفني بمساعدة الفنان السوري الشهير سليم صبري. جدير بالذكر أن أهم وأبرز أعمال الفنان بسام لطفي هي “شركاء لهم الخراب – حرب العصابات حتى النصر – تحت سماء الوطن”.

ديانة بسام لطفي

الممثل السوري، من أصل فلسطيني، بسام لطفي أبو غزالة، مسلم سني. نشأ في أسرة فلسطينية مسلمة. يشار إلى أن الفنان بسام لطفي يعد من أهم وأبرز الشخصيات الفنية في الدراما السورية، حيث ساهم في إنشاء العديد من المؤسسات والمسارح التي كان لها دور كبير للغاية. في نجاح الدراما السورية.

سبب وفاة بسام لطفي

يعود سبب وفاة الفنان الفلسطيني بسام لطفي أبو غزالة إلى طول معاناته من أمراض الجهاز التنفسي والقلب الناتجة عن الشيخوخة. الجدير بالذكر أن الفنان بسام لطفي من أشهر الفنانين في سوريا، لما يتمتع به من موهبة مميزة للغاية وقدرات فنية متعددة.

أعمال الفنان السوري بسام لطفي

قدم الفنان بسام لطفي عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، من أهمها وأبرزها ما يلي

الاغتراب الفلسطيني.

هجرة القلوب إلى القلوب.

شركاء تقاسم الخراب.

ولد من الخاصرة.

تحت السماء المنزل.

البحث عن صلاح الدين.

فارس بني مروان.

فدائيون حتى النصر.

لا تنمو الأشجار على الحجر.

يوميات المدير العام.

شوارع بلاد الشام القديمة.

الرجال في الشمس.

دمشق مع حبي.

جنسية بسام لطفي الحقيقية ، يعد الفنان بسام لطفي من الشخصيات التي حازت على شهرة كبيرة داخل الوسط الفني ويرجع ذلك الأعمال السنمائية والفنية التي قام بدورها ، ويعد الفنان بسام لطفي يحمل الجنسية الفلسطينية وهي الأصل ، كما يحمل الجنسية السورية .