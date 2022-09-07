ما هي جنسية فينيسيوس جونيور الأصلية، يعد اللاعب المشهور والبارز فينيسيوس جونيور لاعب كرة القدم وهو من اللاعبين المميزين الذي تمكن من اكتساب شهرة واسعة على نطاق كبير عبر وقت وجيز كما انه حقق قاعدة جماهيرة واسعة بالعالم عن طريق الانجازات التي حققها ويلعب في الفترة الحالية في نادي ريال مدريد وكانت بدياة مسيرته الكروية سنة 2006م الى هذا الوقت ويحمل قميص رقم 20.

من هو فينيسيوس جونيور ويكيبيديا

فينيسيوس جونيور لاعب كرة قدم شهير لعب مع نادي ريال مدريد الأول منذ عام 2022 م وحتى الآن ويحمل القميص رقم 20. ولد في البرازيل وتحديداً مدينة ساو جونكالو عام 2000 م، وكان من محبي كرة القدم، وكان يأمل أن يصبح من أشهر لاعبيها في الوقت الحالي، في عام 2005، التحق بأكاديمية فلامينجو البرازيلية. بمساعدة والده، واستمر في صفوف النادي حتى بلغ 17 عامًا ليبدأ مسيرته الكروية في أندية كرة القدم الأوروبية والعالمية.

سيرة فينيسيوس جونيور الذاتية

فيما يلي نستعرض أبرز المعلومات الشخصية عن لاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور

الاسم الكامل فينيسيوس جونيور بايكساو دي أوليفيرا جونيور.

الاسم بالبرتغالية فينيسيوس جونيور بايكساو دي أوليفيرا جونيور

مكان الميلاد في مقاطعة ساو جونكالو، البرازيل.

تاريخ الميلاد 12 يوليو 2000 م.

العمر 22 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية البرازيلية.

الدين والمعتقد غير معترف به.

العرق أفريقيا.

مكان الاقامة في العاصمة الاسبانية مدريد.

الجنسية البرازيل.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم محترف.

النادي الحالي ريال مدريد الإسباني.

رقم القميص يحتوي القميص على رقم 20.

سنوات النشاط منذ عام 2006 م حتى يومنا هذا.

الحالة الاجتماعية غير متزوجة.

اللغة الأم اللغة البرازيلية.

ما هي جنسية فينيسيوس جونيور الأصلية

اللاعب فينيسيوس جونيور يحمل الجنسية البرازيلية من أصل إسباني. ولد الشاب في البرازيل وتحديداً في مدينة ساو جونكالو، في الثاني عشر من يوليو عام 2000 م، ويبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، منذ طفولته ويريد أن يصبح من أشهر لاعبي كرة القدم. في البرازيل، منذ أن كان في الخامسة من عمره، التحق بأكاديمية نادي فلامنجو البرازيلي حتى أصبح أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، ولعب لريال مدريد منذ 2022 وحتى الآن.

احصائيات مسيرة فينيسيوس جونيور

فيما يلي نستعرض إحصائيات كرة القدم للاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2017 حتى هذه اللحظة

سنوات نشطة اسم النادي عدد المباريات عدد الأهداف من عام 2017 م حتى عام 2022 م. فلامنغو. 37 مباراة. سبعة أهداف. من عام 2022 م حتى عام 2022 م. ريال مدريد ب. 5 مباريات. أربعة أهداف. من 2022 حتى الآن نادي ريال مدريد. 96 مباراة. 17 هدفا. من 2015 م إلى 2016 م. المنتخب البرازيلي تحت 15 سنة. 10 مباريات. سبعة أهداف. من 2016 م إلى 2017 م. المنتخب البرازيلي تحت 17 سنة. 19 مباراة. 17 هدفا. من 2022 حتى الآن المنتخب البرازيلي تحت 20 سنة. أربع مباريات. لم يسجل أي أهداف. من عام 2022 حتى الآن منتخب البرازيل. تسع العاب. لم يسجل أي أهداف.

اللاعب فينيسيوس جونيور من اللاعبين البارزين بكرة القدم الدولية كما انه حامل الجنسية البرازيلية من أصل إسباني وحقق الكقثير من الانجازات البارزة خلال مسيرته الكروية اللامعة ويبلغ من العمر في الوقت الحالي 22 سنة ويلعب حاليا بنادي ريال مدريد الاسباني.