جنسية محمد علي كلاي المصارع، يعتبر محمد علي كلاي هو من أحد أعلام المصارعة في الوطن العربي، وهو من أعظم المصارعين في العالم، وله شهرة كبيرة في مجال الرياضة والملاكمة أيضا، وله الكثير من النجاحات التي حققها في عالم المصارعة والملاكمة والتي زادت من شهرته في مجال المصارعة في العالم والوطن العربي بشكل خاص، فهو استطاع أن يتفوق على أكبر خصومه قوة فكان قد اشتهر بقوة ضرباته وسرعته ولياقته البدنية، وأيضا يعتبر محمد على كلاي من أكثر الشخصيات الرياضية المحبوبة في الوطن العربي والعالم ككل، وعندما انتشر خبر وفاته كان هذا الخبر مثل الصاعقة على محبيه فالحزن ساد على كل العالم بسبب وفاته.

السيرة الذاتية للاعب محمد على كلاي

ولد اللاعب محمد علي كلاي رفي السابع عشر من شهر يناير في الهام 1948 ميلادي في مدينة كنتاكي في الولايات المتحدة الامريكية، وله اسم اخر بالأمريكية لان جنسيته الاصلية امريكي وهو كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في في، فهو لاعب على مستوى العالم بشكل كبير وله العديد من الإنجازات والبطولات التي حققها في عالم الكرة، منها بطولة العالم للوزن الثقيل وتم الفوز بها ثلاثة مرات بالإضافة الى انه حصل على لقب رياضي القرن، وهو الملاكم الوحيد الذي يعتبر صاحب أقوى لكمة والتي تعادل قوتها 1000 باوند، فله الكثير من الإنجازات في عالم الكرة والرياضة.

جنسية محمد علي كلاي المصارع

الجنسية الاصلية للاعب محمد على كلاي هي الامريكية فهو ولد في مدينة كنتاكي في الولايات المتحدة الامريكية، وله اسم اخر بالأمريكية لان جنسيته الاصلية امريكي وهو كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في في، وبعد اسلامه اختار لنفسه اسم محمد اعتناقا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، توفي اللاعب محمد علي كلاي في الثالث من شهر يونيو في العام 2016 بعدما أصيب بصدمة انتدابية وعلى أثر هذه الصدمة أصيب بمرض الشلل الرعاشي، وتوفي عن عمر يناهز الرابعة والسبعون من عمره ونزل هذا الخبر كالصاعقة على قلوب محبيه ومتابعيه في عالم الكرة في الوطن العربي والعالم كله بأجمع.