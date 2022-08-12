جنسيه عبدالعزيز الخزرج الأنصاري ، لقد أثار الهام الكثير من الناس حول انتشار اسم الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري عبر العديد من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عبر منصة تويتر ، ويرجع ذلك الى الانجازات التي عملة عليها داخل الوطن العربي ، وهو من الشخصيات البارزة في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية وهو خبير ومستشار متخصص في ذلك المجال ، تابعوا معنا للتعرف على جنسيته وش يرجع .

من هو عبدالعزيز الخزرج الأنصاري

عبد العزيز الأنصاري مستشار أسري وخبير اجتماعي ومقدم برامج يحمل الجنسية القطرية. ولد في العاصمة القطرية الدوحة ويعتقد أنه في الخمسينيات من عمره. يدير عبد العزيز مركز تنظيم مشاريع الزواج، ويعمل أيضًا كمدير في قناة المجتمع الفضائية، حيث يتم عرضها من خلال هذه القناة. العديد من المشاكل والقضايا المتعلقة بالمجتمعات العربية، بالإضافة إلى القضايا السياسية التي تحدث في معظم الدول ومشاكل الحروب والمجاعات وغيرها.

سيرة عبد العزيز الخزرج الأنصاري

يعد عبد العزيز الأنصاري من الشخصيات الاجتماعية في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل عبد العزيز بن علي الخزرج الأنصاري.

الاسم الانكليزي عبد العزيز بن علي الخزرج الأنصاري.

الاسم المستعار عبد العزيز الخزرج الأنصاري.

تاريخ الميلاد في الستينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد الدوحة عاصمة قطر.

الاقامة دولة قطر.

الأصل قطري.

المهنة خبير، مستشار اجتماعي، مقدم برامج تلفزيونية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

الأطفال غير معروف.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

التعليم حاصل على درجة الدكتوراه في الشؤون الاجتماعية كالزواج والطلاق وغيرها.

الهوايات يحب ألعاب القوى وفاز بالمركز الأول في عدة مباريات.

من أبرز مؤلفاته الرئيس أوباما والزواج المبكر.

سنوات النشاط من عام 2022 م حتى الوقت الحاضر.

جنسية عبدالعزيز الخزرج الأنصاري

يحمل الدكتور عبد العزيز الأنصاري الجنسية القطرية. ولد ونشأ وترعرع في دولة قطر. الجدير بالذكر أن عائلة الأنصاري من العائلات المعروفة في شبه الجزيرة العربية، وتتكون الأسرة من عدة فروع، وينتمي عبد العزيز إلى فرع الأنصاري الخزرجي. تعود أصول هذه العائلة إلى أحفاد الصحابي الكبير سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، وعاشت هذه العائلة في عدة دول عربية منفصلة، منها الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

عبدالعزيز الخزرج الانصاري مواليد

ولم تذكر مصادر مقربة من عبد العزيز أي تفاصيل عن تاريخ ميلاده، لكن ما ورد ذكر أنه ولد في العاصمة القطرية الدوحة. هناك حصل على الدكتوراه، واهتم كثيرًا بمجال الحياة الأسرية، فأنشأ قناة تلفزيونية على موقع يوتيوب تعنى بهذه الأمور وتثير المشكلات التي تواجه المجتمع العربي وتعمل على حلها.

عبد العزيز الخزرج الأنصاري يوتيوب

عبد العزيز الخزرج الأنصاري لديه حساب رسمي على منصة يوتيوب، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 600 ألف متابع. يعرض من خلال هذه القناة العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن العربي في كل مكان بالإضافة إلى القصص والحوادث الخطيرة التي حدثت في المجتمع العربي، والعديد من الأمور السياسية. يمكنكم متابعة عبدالعزيز الأنصاري عبر حسابه على اليوتيوب.

عبدالعزيز الخزرج الانصاري انستغرام

عبد العزيز ليس لديه أي حسابات رسمية على موقع انستجرام والحسابات التي تم نشرها تخص الأشخاص الذين أنشأوا هذا الموقع من أجل إيصال أفكار الطبيب التي يعرضها على قناته على اليوتيوب، وهناك أيضًا مواقع لمحبيه في الوطن العربي.

وفي لختام تعرفنا على أهم المعلومات حول جنسيه عبدالعزيز الخزرج الأنصاري ، وهو من أشهر الشخصيات في الخليج العربي ، حيث عمل طوال حياته في المجال الاجتماعي ، وصولاً الى ان أصبح من المختصين في شؤون الأسرة كالزواج والطلاق وغيرها.