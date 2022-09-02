جنوح سفِيْنة حبوب فِيْ مضيق البوسفور التركي وتوقف حركة الملاحة

جنحت سفِيْنة شحن تحمل 3000 طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فِيْه الأمم المتحدة يوم الخميس فِيْ مضيق البوسفور التركي، مما أدى إلَّى توقف حركة الشحن عبر إسطنبول، وفقًا لمكتب حاكَمْ المدينة.

وقال مكتب حاكَمْ اسطنبول إن “السيدة زحمة” التي يبلغ طولها 173 مترا ركضت بأمان ورسست بعد تعطل الدفة حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك – الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا – إن السيدة زهما سُمح لها بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلَّى رافِيْنا بإيطاليا وعلى متنها 3000 طن من الذرة.