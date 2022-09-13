جنوح سفِيْنة قادمة من مصر على شاطئ العقبة.. ما الموقف

جنحت إحدى سفن الشحن القادمة من مصر وتحمل علم بالاو، يوم الثلاثاء،

وذلك أثناء دخول المياه الإقليمية باتجاه منطقة الرسو باتجاه شواطئ المحمية البحرية بالقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال مفوض السياحة والبيئة فِيْ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن البحرية الملكية أبلغت اللجنة بالحادث.

تم التعامل معها مباشرة عَنّْ طريق توجيه قطر السفِيْنة وإعادتها إلَّى المسار باتجاه منطقة الرسو بعيدًا عَنّْ الشاطئ.

وأكد المجالي أن فريق الغوص بالمحمية البحرية وفريق تقييم الأضرار البيئية قد بدأوا استكشاف المنطقة للتأكد من عدم حدوث أي ضرر للشعاب المرجانية.

بتوجيه من السلطة البحرية الأردنية بالحجز على السفِيْنة، وتزويد الهِيْئة بكافة التفاصيل المتعلقة بالسفِيْنة لنقلها إلَّى النيابة العامة لأخذ المطلب القانوني وفق لائحة حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.