جنون أسعار الموز والدجاج فِيْ الجزائر.. حملات مقاطعة جماعية

بدون حدث ديني أو موسمي، وصلت أسعار الموز والدجاج فِيْ الجزائر إلَّى مستويات قياسية، حيث تجاوزت عتبة 5 دولارات.

عادت أسعار الموز إلَّى الارتفاع الجنوبي فِيْ الأسواق الجزائرية، وبلغت قيمة الكيلوغرام الواحد 700 دينار أي ما يقارب 5 دولارات، فِيْما بقيت أسباب هذا الارتفاع المفاجئ غامضة.

تداول جزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من مختلف أسواق البلاد، تظهر أسعار الموز الخيالية، مع تعليقات غاضبة وساخرة، منها من قال إن “الدجاج طائر لا يطير، لكن أسعاره حلقت فِيْ السماء. وقال آخر “الموز فاكهة حارة فِيْ الجزائر”.

واعتبر المغردون أن تجار الجملة والتجزئة “لم يتعلموا” من الحملة التي أطلقها الجزائريون بعَنّْوان “ليكن عرجاء” (ليكن عرجاء) ثم “لنتن الرائحة” (فليكن رائحتها).

ودعا الجزائريون عبر منشوراتهم وتعليقاتهم إلَّى “مقاطعة واسعة” لفاكهة الموز.

وخلال شهر رمضان أطلق الجزائريون حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعَنّْوان “ليكن حرا” أدت بسرعة إلَّى انهِيْار أسعار الموز إلَّى أقل من النصف. أكبر رادع لسماسرة الجيوب “كَمْا يطلق عليهم فِيْ الجزائر.

الدجاج “سعر صارخ”

من الموز إلَّى الدجاج، لم يكن الوضع فِيْ الأسواق البشرية فِيْ الجزائر مختلفًا، حيث شهدت أسعار الكيلوجرام الواحد من لحوم الدجاج ارتفاعًا قياسيًا وصل أيضًا إلَّى 700 دينار.

حذرت مجموعة من مزارعي الدواجن فِيْ غرب الجزائر، فِيْ تصريحات إعلامية، من أن البلاد ستشهد “أزمة حادة فِيْ المستقبل القريب”، وتوقعوا أن تتجاوز أسعار كيلو لحوم الدجاج 800 دينار بعد أن كانت أقل من 500 دينار. دينار.

كشف مربو الدواجن عَنّْ الأسباب التي قد تؤدي إلَّى “كارثة أسعار الدجاج” فِيْ الجزائر، مشيرين إلَّى أن “الدجاج مهدد الآن بالقتل بعد 45 يوما من اكتمال نموه، وضرورة توجيهه إلَّى المسالخ”.

على الرغم من الارتفاع القياسي فِيْ أسعار لحوم الدواجن فِيْ الجزائر، كشف مربوها عَنّْ “قاعدة عكسية” حدثت فِيْ الجزائر، حيث “فاق المعروض من الدواجن الطلب عليها” ومع ذلك ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، إلا أنهم لم يشرح سبب هذه “الظاهرة الاقتصادية العكسية”. .

من ناحية أخرى، تحدث مربو الدواجن عَنّْ ارتفاع أسعار “الكتاكيت” إلَّى 250 دينار جزائري، ما يعَنّْي تضاعف أسعارها بعد اكتمال نموها، وطالبوا بتدخل وزارة الزراعة الجزائرية لإنقاذهم “من شبح. الإفلاس “.

ما مع الدجاج

فِيْ نشرة سابقة رصدتها “العرب اليوم نيوز”، كتب الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور ماهاما بوزيان على صفحته على الفِيْس بوك تدوينة “ساخرة” عَنّْ ارتفاع أسعار الدجاج فِيْ البلاد، بعَنّْوان سؤال ساخر “ما مشكلة الدجاج” ينتقد فِيْه التجار.

ورد فِيْه “ما ورد فِيْ كتب تفسير الأحلام حول رؤية الدجاج فِيْ المنام هُو أنه يعَنّْي الحصول على الكثير من المال، واليوم لم نعد بحاجة إلَّى كتب الأحلام، لأن هذا تم تحقيقه فِيْ يومياتنا، الكثير من المال الجامعون سيطروا على السوق، والمواطن لم يعد يجرؤ على اشتهاء الدجاج فِيْ مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء “.

وأضاف “مهما كانت المبررات فأين مصلحة وزارة التجارة من هذه الفوضى وأين الجمعيات المهنية مثل المجلس المهني المشترك لقسم الدواجن وأين مصالح الرقابة على المنتجات الزراعية التابعة للوزارة الزراعة أين وأين … أين

واختتم رسالته بقوله “الأمر كله ما شأن الدجاج ليس الأمر مع السادة وأصحاب السوق”.