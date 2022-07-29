جنون البيض بمصر.. قِصَّة تورط 4 أشخاص فِيْ رفع الأسعار

رفعت هِيْئة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فِيْ مصر دعوى جنائية ضد مجموعة من كبار سماسرة البيض والدواجن فِيْ البلاد.

قررت الهِيْئة الرقابية رفع دعوى جنائية ضد 4 من كبار سماسرة البيض، لموافقتهم على تحريك أسعار بيع كراتين البيض فِيْ السوق مما أثر سلباً على المستهلك.

وجدت هِيْئة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فِيْ مصر أن الوسطاء اتفقوا ونسقوا على رفع الأسعار من أكتوبر 2022 إلَّى يوليو 2022، حيث اتفقوا بشكل يومي على توحيد اتجاه الأسعار التي وصلت إلَّى مستوى المطابقة. ورفع الأسعار بشكل مبالغ فِيْه بحسب بيان الوكالة.

وقال محمود ممتاز رئيس الجهاز فِيْ تصريحات متلفزة إن الوكالة أثبتت تورط 4 من سماسرة الدواجن والبيض لتحديد أسعار البيض بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه تم رفع دعوى جنائية ضدهم والأمر. هُو الآن مع النيابة العامة.

وأضاف رئيس هِيْئة المنافسة، أن سعر كرتونة البيض ارتفع بشكل مثير للقلق، مما دفع الهِيْئة إلَّى اتخاذ إجراءات فِيْ حدود القانون للسيطرة على السوق.

جنون البيض فِيْ مصر

ارتفعت أسعار كرتون بيض فِيْ السوق المصري بشكل غير مبرر خلال الأسابيع القليلة الماضية حتى وصل سعر الكرتون إلَّى 80 جنيها، وهُو ما وصف بأنه ارتفاع غير مبرر، ويمثل جنونًا، فِيْ ظل عدم وجود متغيرات جديدة تؤدي إلَّى ذلك. يرتفع.

قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرف التجارية المصرية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات الحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية دفعت إلَّى ارتفاع تكلفة إنتاج البيض فِيْ مصر، لكن بعض التجار استغلوا الأمر وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فِيْه لجعل سعر البيض يقفز. كرتون بيض فِيْ بعض المناطق يصل إلَّى 80 جنيها.

تدخل الحكومة

دفع الارتفاع غير المبرر فِيْ أسعار البيض بوزارتي التموين والزراعة فِيْ مصر للتحرك لمعالجة هذه الزيادة واتخاذ خطوات لمحاولة السيطرة على السوق والسيطرة على أسعار البيض.

حيث اتفقت وزارة التموين المصرية مع منتجي الدواجن على تحديد أسعار كرتونة بيض بـ 62 جنيها الأسبوع الماضي وبدأت فِيْ طرح 20 ألف صحن بيض فِيْ اليوم بمجمعاتها الاستهلاكية بهدف السيطرة على السوق. كَمْا رفعت وزارة الزراعة المصرية الكَمْيات المعروضة من البيض فِيْ منافذ بيعها بسعر أقل من أسعار السوق 30٪.

قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة، إن الحكومة لا تسعى لخفض سعر البيض أو تحديد سعره، بل تهدف إلَّى طرحه بالسعر المناسب.

وأكد سليمان أن بعض التجار استغلوا ارتفاع تكلفة إنتاج البيض من خلال زيادة سعر الكرتون فِيْ المحلات التجارية بشكل مبالغ فِيْه، موضحا أن وزارة الزراعة زادت المعروض من البيض فِيْ منافذها والبالغة 171 مركزا ثابتا و 25 جوالا. مراكز بسعر أقل بنسبة 30٪ من السوق.

وأكد أن وزارة الزراعة تنتج يوميا 25 ألف كرتونة بيض من مزارعها، وقد تم إخراج كَمْيات بمنافذ وزارة التموين تصل إلَّى حوالي 1300 منفذ فِيْ مختلف المحافظات.

حجم الإنتاج السنوي

وتنتج مصر نحو 13 مليار بيضة سنويا، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فِيْما يبلغ حجم الاستثمارات فِيْ قطاع الدواجن 100 مليار جنيه بما يعادل 5.2 مليار دولار.

قال محمود العَنّْاني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن فِيْ مصر، إنه بالرغم من التحديات التي تواجه إنتاج الدواجن فِيْ العالم، إلا أن مصر هِيْ الدولة الوحيدة التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، وتصدر للخارج، ولدينا طلبات التصدير من دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.