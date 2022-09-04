جنون البيض فِيْ مصر.. تدخل حكومي قبل انفجار الأسعار

تدخلت الحكومة المصرية بسرعة لوقف تكرار ارتفاع أسعار البيض فِيْ الأسواق المحلية.

عرضت وزارة الزراعة المصرية كَمْيات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر السيارات المتنقلة.

عادت أسعار البيض للارتفاع مجدداً خلال الأيام الماضية رغم انخفاض أسعار الجملة، ووصل سعر الجملة لكرتون البيض إلَّى 65 جنيهاً ليصل إلَّى المستهلك بأكثر من 75 جنيهاً.

أسعار مخفضة

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهِيْئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهِيْئة وفرت كَمْيات من بيض المائدة للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة بوزارة الزراعة.

وأضاف أن القرار جاء لتخفِيْف العبء على المواطنين ومنع التجار من استغلال الظروف الحالية ورفع أسعار البيض.

وكانت وزارة الزراعة قد وضعت كَمْيات من البيض فِيْ أسواق ومنافذ وزارة التموين فِيْ وقت سابق، مما خفف من ارتفاع الأسعار، لكنه سرعان ما عادت للظهُور.

حجم الإنتاج

أفاد تقرير رسمي صادر عَنّْ وزارة الزراعة المصرية أن حجم إنتاج البيض فِيْ مصر يبلغ 14 مليار بيضة سنويًا، وهُو ما يكفِيْ لاحتياجات السوق.

وأوضح التقرير أن أسعار بيض المائدة فِيْ السوق تتأثر بعدد من العوامل أهمها مكونات العلف والتي تمثل 70٪ من مدخلات الإنتاج والتي تتأثر بالأسعار العالمية.

نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ فِيْ السنة المالية المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو، مع تسارع النمو من 3.3٪ فِيْ العام السابق، مدعوماً بتعافِيْ النشاط بعد جائحة فِيْروس كورونا، قبل أن يتباطأ مرة أخرى بفعل تأثير الحرب فِيْ مصر. أوكرانيا.

وكان رقم النمو المعلن فِيْ بيان لمجلس الوزراء أعلى من نسبة 6.2 فِيْ المائة الأولية التي أعلنها البنك المركزي فِيْ 18 أغسطس.

ونقل البيان عَنّْ وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها إن الاقتصاد نما بنسبة 7.8٪ فِيْ الفترة ما بين يوليو ومارس، لكن هذا النمو انخفض إلَّى 3.2٪ فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، تراجع معدلات التضخم السنوية فِيْ يوليو الماضي إلَّى 14.6 فِيْ المائة، مقابل 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو.