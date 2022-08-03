جنون التوفِيْر مع عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية فِيْ أغسطس التوفِيْر

يقدم لولو هايبر ماركت أقوى العروض فِيْ الأسبوع الأول من أغسطس، توفِيْرًا وخصومات كبيرة على المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عروض لمدة أربعة أيام فقط على الخضار والفواكه الطازجة، وعروض لا تُفوَّت على اللحوم والأسماك. تستمر حتى أربعة أيام على العديد من العناصر فقط تبدأ عروض هذا الأسبوع من 3 أغسطس 2022 م إلى 9 أغسطس، فِيْ جميع فروع لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق فِيْ المنطقة الشرقية من المملكة العربية السَعُودِيْة.

افضل عروض هايبر ماركت اللولو لمدة 4 ايام

وعرضت علبة فلين من الباذنجان السعودي بسعر 4.95 ريال للعلبة بدلا من 11.75 ريال.

علبة دجاج مجمد يحتوي على عشر قطع بسعر 174.95 ريال بدلاً من 206 ريال.

جبنة دبل كريم مصرى بسعر 12.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال للكيلو.

وعرض خاص من أرز كراون بسمتي من الهند وزن الكيس 10 كيلو بسعر 62.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال.

روبيان متوسط ​​الحجم مزرعة طازج بسعر 27.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال للكيلو.

لحم الإبل بالعظام سعره 21.90 ريال بدلاً من 33.90 ريال للكيلو.

قطع لحم بقري استرالي بسعر 49.90 ريال بدلاً من 71.90 ريال للكيلو.

تفاح رويال جالا جنوب أفريقيا بسعر 6.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال للكيلو.

Driscolls Blackberries America / Mexico بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.75 لكل علبة بوزن 170 جرام.

فراولة دريسكول أمريكا / المكسيك بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.75 ريال لصندوق 454 جرام.

العروض الأسبوعية للمنتجات الاستهلاكية والضروريات الأساسية

زبدة سعودية غير مملحة بسعر 14.50 ريال بدلاً من 22.50 ريال للكيلو.

لبنة مجرية بسعر 19.90 ريال بدلاً من 30 ريال للكيلو.

بيتي يدخن صدر ديك رومي بسعر 57.95 ريال بدلاً من 81.40 ريال للكيلو.

الأسرة سكر أبيض نقي وزن العبوة 10 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 35.15 ريال.

حَلْيب الصافِيْ كامل الأجل سعره 59.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال لعلبة بها 12 قرصاً.

عرض ترويجي 2 زيت ذرة عافِيْة سعة 1.5 لتر بسعر 44.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال.