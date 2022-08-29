جنيفر غارنر سعيدة لتخلصها من بين آفليك.. وتولي لوبيز مسؤوليته

على الرغم من الانقسام الذي حدث بينهما قبل 5 سنوات، كانت العلاقة بين النجمتين، جينيفر غارنر وأفليك، فِيْ أفضل حالاتها منذ ذلك الحين، وقد أظهرت غارنر ذلك فِيْ العديد من المواقف التي احتاج فِيْها زوجها السابق إلَّى الدعم.

ربما يتذكر الكثيرون موقفه وقت أزمته مع الإدمان على الكحول، وتدخله لعلاجه فِيْ عيادة نفسية فِيْ أغسطس 2022، ثم اصطحابه إلَّى عيادة لإنقاذه، وعلى الرغم من عدم حضور حفل زفافه مؤخرًا مع النجمة. جينيفر لوبيز. لكن المصادر أكدت أن ذلك لا يعَنّْي أنها لم تكن سعيدة من أجله.

واليوم، نقل موقع “بيج سيكس” عَنّْ مصدر مقرب من جينيفر جارنر قوله “أنا متأكد من أنها سعيدة بتخلصها من طفلها الرابع”، فِيْ إشارة إلَّى بن أفليك، على حد علمه بما أخبره به غارنر. مصنوع.

جدير بالذكر أن أبناء جارنر وبن أفليك الثلاثة، فِيْوليت، 16 عامًا، سيرافِيْنا، 13 عامًا، وصموئيل، 10 أعوام، كانوا حاضرين فِيْ حفل زفاف والدهم على لوبيز فِيْ لاس فِيْغاس الشهر الماضي.

وفِيْ السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ “بيج سيكس” أنه لم يتضح ما إذا كان الزوجان، لوبيز وأفليك، قد دعيا فِيْ الأصل جينيفر غارنر للمشاركة فِيْ الحفل وأن تكون من بين الحاضرين أم لا.

ظهرت غارنر فِيْ حالة معَنّْوية عالية أثناء التقاط صورة لها أثناء وجودها فِيْ ساوث تشارلستون، فِيْرجينيا الغربية، قبل ساعات من زواج زوجها السابق الثاني على لوبيز.

كان برفقة والده ويليام وصديقه رجل الأعمال جون ميلر، وظهر فِيْ هذه الصورة بابتسامة عريضة على وجهه ومعجبة. وهنا أشار مصدر آخر مطلع فِيْ هُوليوود إلَّى أنه على الرغم من انفصال بن أفليك الآن عَنّْ غارنر، فإن علاقتهما ستظل دائمًا متماسكة.

وقال المصدر المقرب من جينيفر غارنر “أعلم أن غارنر سيهتم دائمًا ببن أفليك. وكل ما فعلته حقًا كان من أجله. لديهما 3 أطفال معًا وهِيْ تحبه حقًا من أعماق قلبها. أنا” أنا متأكد من أنها تريده سعيدًا، لكن لديها حياتها الخاصة ولديها أيضًا صديق “.