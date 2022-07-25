جنيفِيْر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 53 بدون ملابس

احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ53 بطريقتها الخاصة الأحد، حيث ظهرت عارية فِيْ تلك المناسبة، والتي تتزامن مع إطلاق منتجها الجديد للعَنّْاية بالبشرة.

فِيْ حديثها إلَّى مجلة People التي تروج لمنتجها الجديد JLo Body، JLo Beauty، قالت جينيفر “أنا أتقدم فِيْ السن، لكني أشعر بالرضا والسعادة أكثر من أي وقت مضى.”

قال “أشعر وكأنني فِيْ منتصف حياتي الآن وقد بدأت مسيرتي للتو”.

كانت جينيفر قد كشفت لأول مرة أنها أطلقت هذا المنتج الجديد من خلال رسالتها الإخبارية On The Jlo، حيث أخبرت الجمهُور أن هذا المنتج من شأنه تفتيح المناطق الحساسة، وأنه مرطب لتنعيم بشرة الجسم، فِيْ سعرها 65 دولار.

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فِيْ وقت لاحق، انتقلت جينيفر إلَّى Instagram لنشر فِيْديو ترويجي مثير لها عارية ؛ بهدف الترويج للمنتج ونشره على نطاق واسع بين متابعيهم على المنصة.

ولفتت جينيفر إلَّى أن هذا البلسم الجديد يهدف إلَّى شد مظهر الجلد فِيْ أجزاء مختلفة من الجسم، وأنه يركز أكثر على بعض المناطق مثل الأرداف والوركين والفخذين.

وتابعت جينيفر “نحن نحرص على العَنّْاية الكاملة ببشرة الوجه، لكن فِيْ بعض الأحيان نتجاهل الجسم. كان من المهم بالنسبة لي تطوير روتين للعَنّْاية بالبشرة للجسم لتلبية احتياجاته الفريدة والخاصة، ونحن نبدأ صغيرًا. “

أخبرت جينيفر متابعيها البريديين أنها تتطلع إلَّى إطلاق بلسم المؤخرة هذا، لمساعدتهم على التباهِيْ بمناطقهم الحساسة ويسعدون بها.

أطلقت جينيفر إصدارًا محدودًا من بلسم المؤخرة على موقعها الإلكتروني JLo Beauty وتخطط لإطلاق منتج كامل فِيْ أغسطس.

جاء احتفال جينيفر بإطلاق هذا المنتج الجديد بعد أسبوع فقط من زواجها من النجم بن أفليك، وهُو خبر أكدته أيضًا فِيْ رسالة كتبتها إلَّى متابعيها عبر بريدها.

يقضي الزوجان حاليًا شهر العسل فِيْ باريس، والتقطت لهما مجموعة صور يتبادلان فِيْها العَنّْاق والقبلات الفرنسية، ونشرت لهما قبل أيام.