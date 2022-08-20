جهات حكومية بريطانيا تواجه أزمة إنسانية مع ارتفاع تكلفة الطاقة

لندن (رويترز) – قال اتحاد يمثل قطاع الرعاية الصحية فِيْ بريطانيا يوم الجمعة إن بريطانيا تواجه “أزمة إنسانية” هذا الشتاء حيث تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض خيارات صعبة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة التي يمكن أن تسبب أمراضًا جسدية وعقلية خطيرة.

رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون مطالبات الأسعار المرتفعة وأصر على أن تترك حكومته القرارات المالية الكبرى لرئيس الوزراء المقبل الذي سيتولى منصبه فِيْ أوائل سبتمبر.

قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفِيْذي لجمعية الخدمات الصحية الوطنية، التي تمثل العاملين فِيْ مجال الرعاية الصحية “تواجه البلاد أزمة إنسانية”.

وأضاف فِيْ بيان “قد يواجه الكثيرون خيارًا مؤلمًا بين تخطي بضع وجبات لتدفئة منازلهم، أو الاضطرار إلَّى العيش فِيْ ظروف باردة ورطبة وصعبة للغاية”.

وشدد على أن الوضع قد يتسبب فِيْ انتشار أمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية والعقلية وتدهُور سبل عيش الشباب وزيادة الضغوط على خدمات الصحة العامة التي تتعرض بالفعل لضغوط.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة تساعد العائلات بالفعل بحزمة دعم قيمتها 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) تم الإعلان عَنّْها فِيْ مايو وأنها تعمل أيضًا على زيادة قدرة خدمات الصحة العامة.