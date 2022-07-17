جهاد جريشة غزل المحلة له ركلة جزاء صحيحة أمام الزمالك

أكد خبير التحكيم جهاد جريشة، وجود عقوبة جزاء لفريق غزل المحلة الأول لكرة القدم ضد الزمالك.

تغلب الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين الليلة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية هناك ركلة جزاء لفريق غزل المحلة أمام الزمالك في الشوط الثاني بعد أن أخطأ محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ضد لاعب المحلة. .

وأضاف “كان يجب احتساب ركلة الجزاء لأن هناك عائق أمام لاعب المحلة والكرة كانت في الهواء قبل الحكم على التسلل”.

الزمالك يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في النسخة الأخيرة من نهائي كأس مصر، الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 54 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.