جهاد جريشة لاعب بيراميدز يستحق الطرد أمام الأهلي

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، حكمة قرار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، بمنح أحمد توفيق بطاقة حمراء، خلال المباراة التي جرت يوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. .

وأشار جريشة، في تصريحات متلفزة، إلى أن أحمد توفيق لا يستحق أن يطرد مباشرة في المباراة من حمدي فتحي، مشيرا إلى أن لاعب الأهلي لم يكن لديه الكرة.

وتابع “أحمد توفيق يستحق الحجز الثاني والطرد بعد التدخل الثاني على لاعب الأهلي لكن تقنية الفيديو لا تتدخل في البطاقات الصفراء”.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز فوزا بنتيجة 2-0 على نظيره الأهلي، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.