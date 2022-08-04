جهاد جريشة يكشف عن فضحية في مباراة الأهلي وفاركو

علق الحكم الدولي السابق جهاد حريشة على هدف الأهلي الذي تم إلغاؤه في مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره فاركو، اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، مما رفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم المباراة هدف الأهلي في الدقيقة 72 عن طريق بيرسي تاو بداعي التسلل بعد عودته للفأرة.

وأكد جهاد جريشة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن هدف الأهلي ضد فاركو صحيح 100٪.

وأوضح أن الأمر مختلف تماما مع قرار أحمد الغندور حكم المباراة وتقنية الفأرة بعدم السماح بالهدف بداعي التسلل.

وختم “لاعب فاركو غطى التسلل بالكامل ويمكن رؤية التسلل بالنظر لكن القرار كان خاطئا”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من الإسكندرية، في الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة الأحد المقبل 7 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.