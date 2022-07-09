جهاز ينبه المشاة المنشغلين بهُواتفهم لإشارات المرور فِيْ طرقات هذه المدينة

قامت السلطات بتركيب جهاز جديد على الطرق ينبه المشاة المنشغلين بهُواتفهم للالتزام بإشارات المرور.

قال أليكس أو، كبير المهندسين فِيْ إدارة النقل بالمدينة، يوم الخميس، إن العديد من سكان هُونغ كونغ يعبرون الطريق مشتتينًا بالسيارات، مستخدمين هُواتفهم المحمولة.

وأضاف أليكس فِيْ مقابلة إذاعية “وجدنا حلاً لتنبيه الأشخاص الذين يواصلون النظر إلَّى هُواتفهم”.

وأوضح أليكس أن 4 من أصل 7 حوادث مميتة سجلت فِيْ النصف الأول من هذا العام عَنّْد التقاطعات المرورية فِيْ هُونغ كونغ حدثت نتيجة سلوك المشاة، مضيفًا “ربما (الجهاز) سيساعد فِيْ إنقاذ الأرواح”.

يعمل الجهاز الجديد على التنسيق مع إشارات المرور حيث يبعث ضوء أحمر من الأعلى عَنّْد توقف المشاة.

يتم اختبار هذا الجهاز فِيْ 4 تقاطعات مرورية فِيْ جميع أنحاء المدينة، وبعد ستة أشهر، سيقوم المسؤولون بة فعاليته فِيْ لفت انتباه المشاة.

أحد الأجهزة التي تم تركيبها بالقرب من مركز تسوق مزدحم فِيْ خليج كوزواي، أحد أشهر مناطق التسوق فِيْ المدينة، استقبله المارة، وبدا بعضهم مندهشا من الظهُور المفاجئ لضوء أحمر أمامهم.

قال أحد المارة، وهُو باحث يُلقب بـ “كووك” “أنا شخصياً لا أستخدم هاتفِيْ المحمول على الطرق، لكنني لاحظت أن المشاة يتجاهلون ظروف الطريق لأنهم يركزون كثيرًا على هُواتفهم”.

وأضاف “أعتقد أنهم سيلاحظون الضوء الأحمر حتى لو كانوا على هُواتفهم”.

قالت امرأة، تقف بجانب لافتات ولوحات إعلانية مضيئة، إنها لا تعرف معَنّْى الضوء المنبعث من الجهاز.

قالت “عَنّْدما دخلت للتو، لم أكن أعرف ما هُو”، مشيرة إلَّى أن المشاة الآخرين قد يتجاهلون الضوء الأحمر.

قال موظف يلقب بـ “تشونغ” “إذا كانت نية المارة تجاهل (الضوء الأحمر)، فسيفعلون ذلك، ولا أحد يستطيع إيقافهم”.

يشار إلَّى أنه فِيْ السنوات الأخيرة، لقي ما بين 1000 و 3000 من المارة مصرعهم فِيْ هُونغ كونغ فِيْ حوادث مرور سنوية مسجلة فِيْ المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون شخص.