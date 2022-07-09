جهود أمنية مستمرة للمحافظة على سلامة وأمن الحجاج

واصلت الجهات الأمنية جهودها للحفاظ على سلامة الحجاج.

ونشر الأمن العام مقاطع تظهر جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سلامة الحجاج وتسهيل أداء المناسك، وسط الاندماج مع باقي الجهات المختصة.

التنقل السلس

اجتمع ضيوف الرحمن، منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، لتدشين جمرة العقبة في منى، وسط حركة سلسة وفق خطة التجمع المعدة لذلك.

جهود أمنية كبيرة

بذل الحراس والمستكشفون جهدًا كبيرًا في إرشاد الحجاج وإرشادهم في استخدام ساحات منشأة الجمرات في الرجم والتمسك بمسارات الجسر، وذلك لتوفير الراحة للحجاج وسهولة الوصول إليه. .

اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بانسياب تدريجي وآمن على دفعات وموزعة في الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة إلى أماكن إقامتهم كانت سلسة ومرنة، بينما كانت الممرات تميزت منى بشكل عام بالمرونة في حركة السيارات وحركة الحجاج.