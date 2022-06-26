جهود السعودية المذهلة في الاستثمار بـ الرياضة العالمية

في إطار رؤية 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها، وعلى الرغم من أن السياحة هي ركيزة أساسية لخططها، إلا أن الرياضة العالمية تتلقى أيضًا جزءًا كبيرًا من جهودها.

تبذل المملكة قصارى جهدها للاستثمار في الرياضات العالمية، من الملاكمة وكرة القدم إلى سباقات الفورمولا 1 و WWE وشراء United Castle Club، وهي تدخل حاليًا بطولة الجولف كمنافس قوي للبطولة البريطانية، وقد تمكنت بالفعل من ذلك. لجذب بعض الأسماء اللامعة في الرياضة.

سلط الموقع الرياضي Talk SPORT الضوء على الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة بالفعل في مجال الرياضة.

1- نيوكاسل

امتلك مايك آشلي نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من عام 2007 إلى عام 2022، ولم يستمتع الكثير من محبي النادي بفترة عمله، وكان هدفًا مثاليًا للاستثمار، فدخلت المملكة هذا المجال من خلال صندوق الثروة العامة الذي تمكن من امتلاك 80. ٪ من النادي وجعله من أغنى الأندية في العالم.

من حيث صافي الثروة وحده، فإن مالكي نيوكاسل أكثر ثراءً من الأندية التسعة عشر الأخرى في الدوري الإنجليزي مجتمعة.

2- جولة جولف ليف

في عام 2022، قرر صندوق الاستثمار العام إنشاء جولته الخاصة من الجولف، جولة LIV للجولف، انضمت إليها مجموعة من الأسماء البارزة مثل جريج نورمان، وفيل ميكلسون، وبريتس لي ويستوود، وإيان بولتر، ومارتن كايمر، وسيرجيو جارسيا، وداستن. جونسون، وبروكس كوبكا، وتشارلز شوارزل، وجراهام ماكدويل.

عادة ما يرتبط الجولف بالأعضاء الأكثر ثراءً في المجتمع العالمي، وعادة ما يكون الناس هم صناع القرار، وأصحاب الأعمال، والسياسيون، وما إلى ذلك. إنها أيضًا وسيلة لخلق شبكات نفوذ، وغالبًا ما يتم إبرام الصفقات في ملعب الجولف، وهي تقريبًا شكل من أشكال الدبلوماسية.

3- الفورمولا 1 في السعودية

في عام 2022، وجدت المملكة العربية السعودية طريقة لجذب رياضة رئيسية أخرى ووضعت موعدًا في تقويمها لاستضافة الفورمولا 1، ولكن بسبب كورونا، أقيم السباق الأول في 5 ديسمبر 2022، وأبرمت المملكة صفقة تتيح لك المشاركة لمدة 15 عاما والجائزة الكبرى 65 مليون دولار.

4- الملاكمة

اتفق أنتوني جوشوا وأوليكساندر أويسك على الذهاب إلى المملكة لخوض مباراة العودة في بطولة العالم للوزن الثقيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يستعيد فيها جوشوا ألقاب الوزن الثقيل في المملكة العربية السعودية في عام 2022 ضد آندي رويز جونيور.

5-WWE

في عام 2022، أعلنت WWE عن شراكة إستراتيجية لمدة 10 سنوات مع الهيئة العامة للرياضة (GSA)، مع صياغة الاتفاقية لمدة 10 سنوات.

قال الدكتور دانيال رايش، الأستاذ الزائر في جامعة جورج تاون، لميديا ​​لاين “لقد أدركت المملكة العربية السعودية أن استراتيجية القوة الناعمة تنجح في الشؤون العالمية، ويستخدمها العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك بريطانيا، والرياضة هي أيضًا استراتيجية. “. طريقة للانخراط في الدبلوماسية وبناء العلاقات الدولية.