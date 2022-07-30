جهود فايز المالكي تساهم في عودة وسام السويلمي إلى السعودية

نجح فايز المالكي في إنهاء أزمة الفتاة السعودية وسام السويلمي العنزي في ألمانيا، بعد أن أقنعها بالعودة إلى المملكة.

أصحاب البث المباشر

أقنع فايز المالكي وسام السويلمي بالعودة إلى المملكة عبر البث المباشر، ولم يدخر جهداً في طمأنتها بأنها ستحصل على الدعم والأمان داخل المملكة، بعد أن كشفت عن رغبتها في العودة والعيش في بلدك. . .

ستعود بصحة جيدة.

وقال المالكي مخاطبا وسام السويلمي عبر البث الإذاعي “بما أخشى على ابنتي أخاف عليك .. أحدهم مريض إن شاء الله تعودين بصحة جيدة”.

التحرش والعنصرية

وروى وسام السويلمي تفاصيل صادمة عن حياته في ألمانيا قائلا إنه تعرض للمضايقات والضرب والعنصرية.

قالت “تعرضت للضرب حتى في المستشفى في ألمانيا”.

لكن المالكي أجابها وطلب منها الذهاب إلى السفارة وستكون محمية “ارجعي إلى السفارة وأنا متأكد من أن سفارة المملكة في ألمانيا ستستقبلك غدًا وستحميك وتحسن الأمن”، و وعد بأنه سيكون أحد المتلقين له ولن يصيبه أي ضرر.

العودة إلى المملكة

الواقع أن جهود المالكي توجت بإعلان وسام السويلمي أنه في طريقه إلى السفارة، بعد أن أمضى 3 سنوات في ألمانيا.

ثم قام فايز المالكي بنشر مقطع فيديو بث مباشر له مع الفتاة وسام السويلمي، وثق لحظة وصولها إلى سفارة المملكة في برلين لبدء الأوراق للعودة إلى وطنها، ثم مقطع فيديو آخر لقناة Al. – المالكي يطمئن الفتاة في بث مباشر بينهما متسائلاً “وصلت وكل شيء على ما يرام فقال وسام فرحت فرحت نعم وصلت والأمور بخير.

الامور على ما يرام

وتابع المالكي حديثه “انشر لك بشرى يا وسام انها وصلت ودخلت السفارة بصحة جيدة، بحمدك الله لأنني أكمل وأتمنى أن تكون واثقة منها وأنها وصلت. في السفارة، وقلت له إنني سأريح عقلك وأن شؤونه على ما يرام “.

وختم في تغريدة أخرى “الحمد الله على السلامة والقرار الناجح والنتائج الناجحة بإذن الله، لأنك عدت إلى وطنك الوطن العظيم والسعودي في ظل حكم خادم البيتين. وولي عهده المخلص “.

أما وسام فكانت آخر تغريدة له بعد عودته إلى المملكة اللهم زد وطنيتي وقادتي بالمجد والشرف وزد الذل والإذلال لكل من يعارضهم.