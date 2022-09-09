جهُود ترويض التضخم بمصر.. هل تنجح

وسجل معدل التضخم السنوي فِيْ مصر 15.3٪ نهاية أغسطس، وهُو أعلى مستوى فِيْ 4 سنوات، وسط تحذير من تفاقم الأزمة مع بدء ظاهرة نقص أنواع السلع.

أسباب الارتفاع

وعزا الخبير المصرفِيْ أحمد شوقي الارتفاع إلَّى استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام البترولية عالميا، مما أثر على تكلفة الإنتاج، وارتفاع المستوى العام للأسعار، بما فِيْ ذلك السلع الأساسية، وخاصة القمح.

ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات، وفقًا لبيانات التعبئة والإحصاءات فِيْ مصر، بنسبة 24.3٪ نتيجة ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 50٪.

ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 33.8٪ نتيجة التغيرات المناخية وكذلك الألبان والجبن والبيض بنسبة 26.9٪ نتيجة ارتفاع أسعار العلف ضمن مجموعة الحبوب، وزيادة السكر والسكريات. وجاءت الأطعمة بنحو 25٪، قريبة من ارتفاع أسعار المشروبات لأنها مرتبطة بالاحتياجات الفردية.

جهُود لترويض التضخم

واصل البنك المركزي المصري بهِيْكله الجديد تحركاته لاحتواء أزمة التضخم. وأخيراً، أعلنت الحكومة المصرية عَنّْ تخفِيْض الرسوم الجمركية لنحو 150 سلعة من متطلبات الإنتاج لتحفِيْز الاقتصاد والتصنيع. وسبق ذلك قرار من البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات.

وقال شوقي إن الحد من الارتفاعات المتتالية فِيْ أسعار السلع الغذائية وكبح التضخم يحتاج إلَّى سياسات مالية، بالإضافة إلَّى السياسات النقدية، مؤكدا أن السياسة النقدية القائمة على رفع أسعار الفائدة لا تكفِيْ لوقف ارتفاع معدلات التضخم فِيْ مصر، خاصة. أن الزيادة الحالية فِيْ الأسعار ناتجة عَنّْ أزمة نقص المعروض إلَّى جانب أزمة ارتفاع التكاليف.

وأضاف شوقي فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم نيوز” إن كبح زيادة الأسعار يتطلب تدخلات أو تخصيص معدلات دعم لوقف ارتفاع أسعار السلع ومنتجات الطاقة لاحتواء موجة التضخم الحالية.

قال الدكتور عادل كريم رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن حل أزمة تراكَمْ السلع بالموانئ المصرية، وتخفِيْف الأعباء عَنّْ المستوردين من شأنه أن يقلل معدلات التضخم المرتفعة، موضحا أن الإجراءات تضمنت. فتح وتسهِيْل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج مما يؤدي إلَّى العمالة وعودة الاقتصاد. تدريجي فِيْ الطبيعة.

وأضاف أن حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة المالية المصرية مؤخراً هِيْ إحدى السياسات المالية التي من شأنها تحفِيْز الصناعة المحلية ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، خاصة أن حزمة الإجراءات تمت بالتنسيق مع حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ. البنك المركزي فِيْ مصر، ووزير التجارة والصناعة، بحسب تصريحات وزير المالية. وكان الدكتور المصري محمد معيط قبل أيام.

أعلنت وزارة المالية عَنّْ إجراءات استثنائية لتسهِيْل الإفراج عَنّْ الواردات وتخفِيْف الأعباء على المستوردين فِيْ مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تقرر الإفراج عَنّْ أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية وتنتظر تمويل الواردات “النموذجي”. 4 “بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلَّى وقف تحصيل الغرامات الجمركية. بسبب التأخير فِيْ إصدار الوثائق.