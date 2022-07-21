جوائز الكاف 2022.. السنغال أفضل منتخب في إفريقيا متفوقًا على مصر

فازت السنغال بجائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2022، في حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي يقام حاليًا في المغرب.

فازت السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2022 بفوزها على مصر في النهائي.

وتأهلت السنغال لكأس العالم 2022 بعد فوزها أيضا على مصر في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

فازت السنغال على مصر والكاميرون بجائزة أفضل فريق في إفريقيا.

وفاز اللاعب بابي مطر سار من توتنهام هوتسبر والمنتخب السنغالي بجائزة أحسن لاعب شاب.

كما فاز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وفاز فريق الوداد بجائزة أفضل ناد في القارة.

فاز المهاجم السنغالي باب عثمان ساكو من تنزانيا سيمبا بجائزة أفضل هدف في عام 2022.

سيستضيف المغرب حفل توزيع جوائز CAF بحضور مسؤولي CAF وكذلك ممثلين عن الأندية والفرق المرشحة والمدربين واللاعبين.