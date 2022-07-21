جوائز الكاف 2022.. الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا والوداد المغربي أحسن ناد

فاز حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة لعام 2022، بعد اختياره خلال حفل توزيع جوائز كاف الذي أقيم اليوم بالمغرب.

الشناوي أفضل لاعب في إفريقيا

وحضر الحفل عدد من المسؤولين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وممثلين عن الأندية والمنتخبات المرشحة والمدربين واللاعبين.

وتفوق الشناوي على عليو ديانج وأشرف داري من الوداد البيضاوي.

وتمكن الشناوي من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 رغم خسارته أمام الوداد الذي انتصر على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 30 مايو في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

فاز لاعب إنتر كلوب الغاني إيفيليان بادو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

الوداد المغربي هو أفضل ناد في إفريقيا

فيما فاز نادي الوداد الرياضي المغربي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2022 بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير.

وتفوق الوداد المغربي على الأهلي ونهضة بركان المغربي.

صنداونز هو أفضل فريق نسائي

اختير صنداونز الجنوب أفريقي كأفضل ناد نسائي في إفريقيا لعام 2022.