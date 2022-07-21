جوائز الكاف 2022.. سيسيه يتفوق على كيروش ويحصد جائزة أفضل مدرب في افريقيا

أليو سيسي

فاز مدرب السنغال أليو سيسي بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022 في حفل توزيع الجوائز الذي يقام حاليا في المغرب.

وتوج سيسي بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، متفوقا على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.

حصل عليو سيسي على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لفوزه مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2022 وتأهله لكأس العالم في قطر.

والجدير بالذكر أن السنغال فازت أيضًا بجائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2022، متقدمة على مصر والكاميرون.

فازت المدربة الجنوب أفريقية ديسير إليس بجائزة أفضل مدرب للسيدات.

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا يقام حاليا في المغرب، بحضور رؤساء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فضلا عن ممثلي الأندية والفرق المرشحة، وكذلك المدربين واللاعبين.