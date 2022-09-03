أقامت جمعية جوائز بيروت الذهبية، برئاسة محمد حلواني، حفل تكريمها السنوي فِيْ وسط بيروت، تحت رعاية وزارتي السياحة والثقافة.

وتم خلال الحفل تكريم شخصيات فنية وثقافِيْة واجتماعية مختلفة، منها محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والفنان عاصي الحلاني، والسفِيْر الأسترالي فِيْ لبنان أندرو بارنز، والشاعر نزار فرنسيس، والممثل جبرائيل يمين، والممثلة. وقد تم تقديم سينثيا خليفة والأخوين شحادة والدكتور نادر صعب ورقية وميرزا ​​ومصممة الأزياء منال عجاج والمخرج وسيم جعجع والإعلامية داليا كريم ودرع تكريم للسيد فِيْاض وخبيرة التجميل رانيا عثمان.

فِيْ غضون ذلك، أعرب الفنان عاصي الحلاني عَنّْ سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه جاء من قلب العاصمة بيروت التي بدأت تتعافى تدريجياً بعد كل المآسي التي مرت بها، بحسب قوله.

فِيْما أكدت الممثلة سينثيا خليفة أن هذا التكريم مميز لأنه يأتي من بلدها لبنان، ويعتبر من أهم اللحظات فِيْ حياتها، خاصة أنها تشاركها هذا النجاح مع عائلتها الصغيرة.

وأشار جراح التجميل الدكتور نادر صعب إلَّى أن هذا التكريم يأتي تقديرا للإنجازات التي يحققها لبنان على خارطة الجمال، معتبرا أنه يفعل الكثير لتحفِيْز الأطباء على البقاء فِيْ لبنان.