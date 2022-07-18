جوازات المدينة إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثوانِ

وقال العقيد محمد أبو داهش مدير شؤون الجوازات بمطار المدينة المنورة، إن إجراءات مغادرة الحجاج لا تستغرق أكثر من 10 ثوان، مشيرا إلى أن الجوازات تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة في اليوم.

فيديو | مدير عمليات الجوازات بمطار المدينة المنورة العقيد محمد أبو داهش

لا تتجاوز إجراءات مغادرة الحجاج 10 ثوان. توفر جوازات السفر خدمات على مدار 24 ساعة# الخبر الأول pic.twitter.com/IkFd7mxWmV

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 18 يوليو 2022

وأوضح أبو داهش، في حديثه لقناة الإخبارية، أن فترة وقوف الحاج أمام منصة التشغيل لا تتجاوز 10 ثوانٍ، في ظل توافر الأجهزة التقنية الحديثة والجودة التي تخدم الموظف والمسافر في التحقق. سلامة الوثائق.

فريق لغوي متخصص

وأضاف أن هناك فريقًا متخصصًا من موظفي جوازات السفر بالمطار يمكنهم التحدث بعدة لغات، للتواصل مع الحجاج في المحطات وتوجيههم إلى مسارات السفر المخصصة، وكذلك الرد على استفساراتهم وخدمتهم، مشيرًا إلى أنهم متواجدون على مدار 24 ساعة. في اليوم في جميع المحطات.

التقنيات الذكية

وأكد أبو داهش أن هناك تقنيات ذكية وأجهزة حديثة على كل منصة تشغيل بالمطار لتسهيل عملية استكمال إجراءات الركاب، وكذلك أجهزة نوعية للتحقق من صحة الأوراق والوثائق التي يحملها المسافر.

يبذل موظفو جوازات السفر في مطار المدينة قصارى جهدهم لإتمام المعاملات الورقية لإنزال الحجاج في بلادهم، حيث لا يزال الحجاج يصلون من مكة إلى المدينة المنورة ثم يغادرون من خلال الموقع الرسميك.