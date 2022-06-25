جوالات بالتقسيط من موبايلي احصل علي جهاز جديد ببطاقتك الائتمانية 0% هامش ربح

موبايل بالتقسيط من موبايلي نقدم لكَمْ أحدث عروض موبايلي للهُواتف المحمولة وكيفِيْة الحصول على الجوال بالتقسيط على أسعارها، حيث قدمت شركة الاتصالات بالمملكة العربية السَعُودِيْة عروضاً خاصة على أسعار الهُواتف الذكية وبأقساط مريحة للكثيرين المجموعات الاجتماعية، ولكن هناك بعض الشُروطْ المتاحة فِيْ صفقات الهاتف. سنشرح ذلك أيضًا فِيْ السطور التالية من مقالتنا، وهذه المقالة مناسبة للأشخاص الذين يرغبون فِيْ شراء هاتف جديد بسعر خاص يناسب ميزانيتهم.

أحدث عروض موبايلي بالتقسيط

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حصص من موبايلي من خلال بطاقتك الائتمانية لمعرفة المزيد 👇🏼 – موبايل (Mobily) 21 يونيو 2022

تتميز الصفقات على الهُواتف بفترة سداد مبهرة، ومن أبرز العروض التي سنقدمها لكَمْ ما يلي –

iPhone 11 بذاكرة 64 جيجا بايت ورسم شهري 120 ريال سعودي، ويتم تمديد الرسوم حتى 24 شهرًا.

أما آيفون 11 بسعة ذاكرة 128 جيجا بايت، فِيْبدأ الرسم الشهري من 100 ريال ومدة الرسوم 24 شهرًا.

أما آيفون 11 بذاكرة 256 جيجا بايت، فرسومه الشهرية 100 ريال سعودي، ويمتد لمدة 24 شهرًا، بالتقسيط.

أما هاتف iPhone 11 Pro، بمساحة ذاكرة 64 جيجا بايت، فالرسوم الشهرية 175 ريال سعودي ومدة الرسوم 24 شهرًا.

الرسم الشهري لـ iPhone 11 Pro مع ذاكرة 256 جيجابايت ومدة الرسوم لمدة 24 شهرًا هِيْ 215 ريالًا سعوديًا.

iPhone 11 Pro Max بذاكرة 64 جيجابايت وأقساط شهرية تبدأ من 200 ريال وأقساط تصل إلى 24 شهرًا.

ومدة السداد لجهاز iPhone Pro Max بسعة 256 جيجا بايت هِيْ 24 شهرًا، برسوم شهرية تبدأ من 230 ريالًا سعوديًا.

أما هاتف iPhone XS العادي بذاكرة 512 جيجا بايت، فالرسوم الشهرية 215 ريال سعودي ومدة الرسوم 24 شهرًا.

أما بالنسبة لجهاز iPhone XS العادي بذاكرة 256 جيجا بايت، فالرسم الشهري 185 ريالًا سعوديًا ومدة الرسوم 24 شهرًا.

شُروطْ الحصول على موبايل موبايلي بالتقسيط 2022 م