أكدت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح أن جمهُورها كان مخلصًا لها ولم يتخلوا عَنّْها رغم غيابها عَنّْ المشهد الغنائي، مشيرة إلَّى أنها لا تترك جمهُورها إلا لظروف قاهرة.

وأضافت ملاح أنه انتشرت شائعات ضدها عَنّْ زواجها من رجل عربي، وأنه منعها من مواصلة عملها وتسبب لها فِيْ الانسحاب، لأن الرجل الشرقي لا يقبل أن تكون زوجته مغنية.

نفت الفنانة اللبنانية هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يوقف فنها وجمهُورها ونجاحها، مشيرة إلَّى أنها تعرضت لأزمة صحية أجبرتها على التوقف عَنّْ مواصلة عملها.

وعلقت جوانا ملاح أيضا فِيْ تصريحات تليفزيونية لـ Ltv “كنت غائبا وغائبا، وفِيْما يتعلق بغيابها، علقت فِيْ بيت شعر رميت كرة الغروب علي وجعلتني أختفِيْ … ها أنا عدت من شمس الغروب. من أجلك … أحضر لي كرة شروق الشمس، لأن يومها معي إلَّى الأبد، ثم خذها معك وشكرًا “. .

وأوضحت الفنانة أنه على الرغم من غيابها إلا أن أرشيفها الغنائي على “يوتيوب” حاضر والجمهُور مستمر فِيْ الاستماع إليها، مشيرة إلَّى أنها عرفت كَيْفَ تترك بصمة فِيْ حياتها المهنية، حتى لو كانت “بسيطة”.

وذكرت أن المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر نظر إليها عَنّْدما رآها فِيْ برنامج “ستوديو آرت”، رغم أنها كانت طالبة فِيْ المدرسة فِيْ ذلك الوقت، لكنهم اتفقوا بالإجماع على حبهم لها.

واستدعى سيمون أسمر قوله له “كل ألفِيْ عام يأتي شخص مثلك وهذه الكاريزما إلَّى الفن”، مشيرا إلَّى أنه رغم ذلك فإن حديثه كان “مبالغا فِيْه”.

صرحت الفنانة أنها تريد حقًا دراسة أي شيء، سواء كان أغنية أو لحنًا أو صورة، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها لا تحب أن تغضب جمهُورها وتريد أن تبقى كَمْا يفكرون. لها

وذكرت أنها رغم شهرتها وشعبيتها ما زالت خجولة.

وعلق فِيْ حديثه عَنّْ أغنية “أنا عربي” التي قدمها عام 2022، بعد غياب عَنّْ المشهد الفني، والتي وصلت بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت “كان الحدث قبيحًا للغاية، ولا يمكننا الاستيقاظ من الصدمة وبعدها اتخذت قرار العودة للساحة والجمهُور “.

وأضاف “لقد اختنقت، وشعرت أنني أموت مثل سمكة بطيئة، مثل الأسماك تخرج من الماء، لذلك قررت أن أعود للجمهُور مرة أخرى، ولن أقوم بعمل ريمكس واحد من أغنياتي. رغم الطلبات التي تلقيتها من الجمهُور.

الجدير بالذكر أن جوانا ملاح ظهرت لأول مرة عام 1993 عَنّْدما شاركت فِيْ برنامج “Estudio El Fan” فِيْ فئة الأغاني الشعبية وفازت بالميدالية الذهبية.

درس الموسيقى فِيْ Instituto Superior de Música وعارضه عائلته فِيْ وقت من الأوقات دخوله مجال الفن، كَمْا شارك فِيْ بعض المسابقات الفنية وفاز ببعض منها.